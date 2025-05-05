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Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно

Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно

Участники спецоперации могут дистанционно подать документы на оформление единовременной денежной компенсации. Об этом сообщила министр имущественных и земельных РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T21:32

2025-05-05T21:32

2025-05-05T20:18

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лариса кулинич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Участники спецоперации могут дистанционно подать документы на оформление единовременной денежной компенсации. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.Как пояснила министр, на официальном сайте министерства размещен баннер "Денежная компенсация взамен предоставления земельного участка". Бойцам нужно авторизироваться через ЕСИА (ввести данные с Госуслуг), подать заявление, заполнить блок "Реквизиты банка" и прикрепить необходимый перечень документов.Кроме того, подать документы на получение единовременной выплаты вместо земельного надела также можно в ближайших центрах "Мои Документы".Если заявитель отсутствует в Реестре участников СВО в АИС "Земля", подать заявление он не сможет, уточнила профильный министр.С 25 апреля в Крыму начали выплачивать компенсации бойцам СВО в 1 миллион рублей взамен предоставления земельных участков.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участкаСевастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантииПутин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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