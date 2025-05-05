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Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно - РИА Новости Крым, 05.05.2025
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Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно
Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно - РИА Новости Крым, 05.05.2025
Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно
Участники спецоперации могут дистанционно подать документы на оформление единовременной денежной компенсации. Об этом сообщила министр имущественных и земельных РИА Новости Крым, 05.05.2025
2025-05-05T21:32
2025-05-05T20:18
новости крыма
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лариса кулинич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Участники спецоперации могут дистанционно подать документы на оформление единовременной денежной компенсации. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.Как пояснила министр, на официальном сайте министерства размещен баннер "Денежная компенсация взамен предоставления земельного участка". Бойцам нужно авторизироваться через ЕСИА (ввести данные с Госуслуг), подать заявление, заполнить блок "Реквизиты банка" и прикрепить необходимый перечень документов.Кроме того, подать документы на получение единовременной выплаты вместо земельного надела также можно в ближайших центрах "Мои Документы".Если заявитель отсутствует в Реестре участников СВО в АИС "Земля", подать заявление он не сможет, уточнила профильный министр.С 25 апреля в Крыму начали выплачивать компенсации бойцам СВО в 1 миллион рублей взамен предоставления земельных участков.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участкаСевастопольцы-участники КТО в Курской области получат соцгарантииПутин рассказал о выделении земли участникам СВО в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, лариса кулинич, минимущества крыма, земля в крыму для участников сво
Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно

В Крыму бойцы СВО могут дистанционно подать документы на получение денег взамен земли

21:32 05.05.2025
 
© Пресс-служба Совета министров РКВыдача земельных участков в Крыму участникам СВО
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
© Пресс-служба Совета министров РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Участники спецоперации могут дистанционно подать документы на оформление единовременной денежной компенсации. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич.
Как пояснила министр, на официальном сайте министерства размещен баннер "Денежная компенсация взамен предоставления земельного участка". Бойцам нужно авторизироваться через ЕСИА (ввести данные с Госуслуг), подать заявление, заполнить блок "Реквизиты банка" и прикрепить необходимый перечень документов.
Кроме того, подать документы на получение единовременной выплаты вместо земельного надела также можно в ближайших центрах "Мои Документы".

"Воспользоваться данной мерой поддержки могут военнослужащие, которые состоят в Реестре участников СВО, и те, кому еще не распределен земельный участок, и кто еще не получил приказ на предоставление земельного участка бесплатно в собственность", – напомнила Кулинич.

Если заявитель отсутствует в Реестре участников СВО в АИС "Земля", подать заявление он не сможет, уточнила профильный министр.
С 25 апреля в Крыму начали выплачивать компенсации бойцам СВО в 1 миллион рублей взамен предоставления земельных участков.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в Крыму в собственность в рамках выполнения задач СВО.
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Новости КрымаКрымЛариса КулиничМинимущества КрымаЗемля в Крыму для участников СВО
 
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