https://crimea.ria.ru/20250505/kto-priedet-na-9-maya-v-moskvu-polnyy-spisok-mirovykh-liderov-1146204966.html

Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров

Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Кто приедет на 9 мая в Москву: полный список мировых лидеров

9 мая на Красной площади состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Москва направила приглашения лидерам... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T17:35

2025-05-05T17:35

2025-05-05T17:46

80 лет победы

9 мая

парад

москва

история

память

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. 9 мая на Красной площади состоится торжественный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Москва направила приглашения лидерам дружественных стран принять участие в торжествах. На сегодняшний день известно об участии в праздничных мероприятиях лидеров более чем 20 стран мира. На данный момент точно известно, что на парад не сможет прилететь премьер-министр Индии Нарендра Моди. Тем не менее официальный Дели будет представлен, хоть и не на высшем уровне.Кто из мировых лидеров, несмотря на прямые угрозы руководства киевского режима, дал свое согласие и планирует посетить российскую столицу в День Победы – в подборке РИА Новости Крым.Председатель КНР Си ЦзиньпинО том, что китайский лидер примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы, стало известно еще в феврале от посла РФ в Китае Игоря Моргулова. Позже президент России Владимир Путин заявил, что Си Цзиньпин будет основным гостем на праздничных мероприятиях, и добавил, что планирует обсудить с китайским коллегой текущее состояние двусторонних отношений и взаимодействие Москвы и Пекина на международных площадках.Уже на днях стало известно, что председатель КНР будет находиться в России с официальным визитом с 7 по 10 мая. Помимо участия в параде Победы, Си Цзиньпин проведет переговоры с Владимиром Путиным. Как уточнили в Кремле, в ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Также планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов.В МИД Китая подтвердили визит своего лидера в Москву. В параде Победы также примут участие военнослужащие Народно-освободительной армии КНР.Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоУчастие белорусского лидера в парадах Победы на Красной площади давно стало традицией. Как отметил сам Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Волгограде в конце апреля, не приехать в Москву на 80-летие Победы он просто не мог. Президент Белоруссии примет участие в торжествах в российской столице, а во второй половине дня посетит парад в Минске."Мы твердо стояли на том, что 9 мая – День Победы, и не бывать на Красной площади, представляя героический белорусский народ, было бы просто неправильно", – сказал по этому поводу Лукашенко в интервью ТРК "Мир".В параде на Красной площади также примет участие расчет Сил специальных операций ВС Белоруссии в составе около 70 человек. Специально для этого события белорусским военным пошили новую форму: вместо привычного голубого берета – фуражка, вместо берцев – сапоги, кроме того, каждый боец облачится в парадный китель с галстуком и рубашкой.Премьер-министр Словакии Роберт ФицоСловакия осталась одной из немногих стран Европы, в которой продолжают чтить память советских воинов, освободивших мир от нацизма. Премьер-министр республики Роберт Фицо, изначально выступающий против русофобии и отстаивающий позицию взаимовыгодных отношений с Россией, еще в конце октября прошлого года заявил, что считает своим личным долгом посетить мероприятия в честь 80-летия Победы в Москве."Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего – победы над фашизмом", – сказал Фицо.Однако в конце апреля в СМИ появилась информация, что премьер-министр Словакии несколько раз отменял рабочие встречи из-за ухудшения самочувствия, которое стало следствием совершенного на него покушения в прошлом году. Эти сведения позже подтвердил и сам Фицо, заявив, что ранение доставляло ему "хлопоты", и из-за этого ему пришлось отменить часть мероприятий, запланированных в рабочей программе.В этой связи некоторые медиа поспешили сделать вывод, что словацкий лидер не сможет приехать в Москву 9 мая. Тем не менее, сам Фицо 4 мая развеял эти слухи."Я как раз собираюсь на празднование 80-летия. И точка", – заявил он.Словацкий премьер также сообщил, что возьмет с собой двух студентов, которые будут принимать участие во всех мероприятиях, предусмотренных официальной программой. Кроме того, в Москву прилетят депутаты Национального совета Словакии и Европарламента, однако у них будет своя отдельная программа и они не войдут в делегацию премьер-министра.Президент Сербии Александр ВучичАналогичные слухи ходили и по поводу приезда в Москву сербского лидера Александра Вучича. 3 мая он из-за недомогания прервал свою поездку в США, в ходе которой должна была состояться его встреча с президентом страны Дональдом Трампом, и вернулся в Сербию. Там главу государства госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде.Позже появилась официальная информация, что состояние здоровья президента Вучича стабильное и удовлетворительное, и сам он стал чувствовать себя лучше. По словам министра финансов Сербии Синиши Мали, врачи предписали президенту Сербии покой и отдых. На этом фоне поползли слухи, что Вучича на параде Победы в Москве не будет.Тем не менее 4 мая Синиша Мали заявил, что сербский лидер сдержит свое слово и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы. При этом официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что участие Вучича в праздничных мероприятиях в Москве "негативно повлияет на переговорный процесс по присоединяю страны к ЕС".Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад ДодикМилорад Додик в ноябре прошлого года сообщил, что президент РФ Владимир Путин пригласил его на празднование 80-летия Победы.Лидер Республики Сербской позже заявил, что для него большая честь быть приглашенным на это мероприятие и что ничего не заставит его отказаться от поездки, несмотря на угрозы санкций из Брюсселя."Когда меня один из трех главных людей в мире – Путин – спрашивает, неужели я могу его обмануть... Да, я еду в Москву", – сказал Додик.Кроме того, глава Республики Сербской указал на необходимость чтить даты, связанные с антифашистской борьбой в Европе в годы Второй мировой войны. По его мнению, это необходимо ради будущего континента.Президент Венесуэлы Николас МадуроВ России ожидают и приезда венесуэльского лидера Николаса Мадуро. В марте во время беседы по видеосвязи Владимир Путин лично пригласил его в Москву."Президент Мадуро, в свою очередь, не раз высказывал желание отдать дань уважения великому подвигу советского народа в борьбе с фашизмом и нацизмом. В Москве, разумеется, будут рады принять венесуэльскую делегацию на праздничных мероприятиях", – заявили в российском диппредставительстве.В середине апреля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с венесуэльским коллегой Иваном Хилем подтвердил приезд Мадуро в Москву 9 мая.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да СилваПрезидент Бразилии в конце марта подтвердил, что планирует приехать в Москву на празднование 80-летия Победы. Также Лула да Силва отметил, что во время своего визита он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Бразильский лидер подчеркнул, что намерен обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.Президент Кубы Мигель Диас-КанельКубинский президент Мигель Диас-Канель стал первым зарубежным лидером, кто уже прибыл в Россию для участия в торжествах в честь 80-летия Победы. 4 мая он прилетел в Санкт-Петербург. Перед вылетом политик написал на своей странице в соцсети: "Через несколько часов мы будем в любимой России, чтобы присутствовать на торжествах, посвященных 80-летию Победы над фашизмом и 65-летию восстановления отношений между нашими двумя народами. Куба будет на Красной площади 9 мая. Это большая честь".Президент Казахстана Касым-Жомарт ТокаевПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце января сообщил, что по приглашению Владимира Путина планирует прилететь в Москву на празднование 80-летия Победы и рассчитывает на встречу с президентом РФ."Здесь (в Казахстане – ред.) мы, конечно, тоже запланировали мероприятия, связанные с этой исторической датой. Но мы успеем провести это 7 и 8 числа, и уже после завершения внутренних мероприятий я вылечу в Москву, чтобы принять участие в работе", – сказал Токаев.Также 9 мая по Красной площади пройдет маршем парадный расчет 37-й десантно-штурмовой бригады имени Панфилова Вооруженных сил Казахстана. Военнослужащие уже прибыли в Россию, посетили музей героев-панфиловцев в Волоколамске и побывали в селе Нелидово, где почтили память похороненных в братской могиле солдат.Президент Азербайджана Ильхам АлиевВ день празднования 80-летия Победы Москву посетит президент Азербайджана Ильхам Алиев. В марте об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора Владимира Путина с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.В середине апреля МИД России сообщил, что визит Алиева в Москву 9 мая обсуждался на встрече министров иностранных дел двух государств Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. А уже в конце апреля участие президента Азербайджана в торжествах подтвердил генсек СНГ Сергей Лебедев.3 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл по просьбе президента РФ передал Алиеву приглашение на празднование 80-й годовщины Победы в ходе своего визита в Баку.Также в параде будут участвовать 80 азербайджанских военных.Президент Таджикистана Эмомали РахмонМинистр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин во время переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил, что в ответ на приглашение президента России Владимира Путина Рахмон примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая.Кроме того, Таджикистан на параде в Москве будут представлять около 100 военнослужащих десантно-штурмовой бригады мобильных войск, котораявходит в состав Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) и Коллективных сил быстрого развертывания в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Президент Киргизии Садыр ЖапаровНа мероприятиях 9 мая в Москве на высшем уровне также будет представлена Киргизия. Пресс-служба президента республики в апреле сообщила, что Садыр Жапаров примет участие в торжествах. В связи с этим в Бишкеке парад Победы пройдет на день раньше – 8 мая.Премьер-министр Армении Никол ПашинянCпикер парламента Армении Ален Симонян в апреле сообщил, что премьер-министр республики Никол Пашинян принял приглашение президента России а торжества в честь 80-летия Победы. Симонян напомнил, что в сражениях с фашистами погибли 300 тысяч армян, многие из них воевали в рядах союзнических армий, поэтому Победа в Великой Отечественной войне является также победой армянского народа.Он также подчеркнул, что визит Пашиняна не связан с отношениями с ЕС или другими международными вопросами, а обусловлен исторической значимостью для Армении.Президент Узбекистана Шавкат МирзиеевПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным 3 мая подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Москве. Лидеры двух стран подчеркнули особое значение Дня Победы для народов обоих государств.Президент Туркменистана Сердар БердымухамедовТакже в праздничных мероприятиях в Москве ожидается участие лидера еще одной страны СНГ – Туркменистана. Президент республики Сердар Бердымухамедов посетит столицу РФ 9 мая. Участие руководителей Туркмении в торжествах в честь дня Победы на Красной площади стало давней традицией.Президент Абхазии Бадра ГунбаПрезидент Абхазии Бадра Гунба также будет находиться 9 мая на Красной площади в Москве, сообщил посол республики в РФ Алхас Квициниа. Как отметил дипломат, глава государства получил соответствующее приглашение от президента России Владимира Путина и обязательно примет участие в праздничных мероприятиях.Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То ЛамГенсек Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам с 5 по 12 мая посетит ряд стран СНГ. По данным МИД социалистической республики, То Лам с супругой во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетят Казахстан, Азербайджан и Белоруссию с государственным визитом, а в Россию приедут с официальным визитом для участия праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Президент Монголии Ухнаагийн ХурэлсухМонголия также будет представлена 9 мая в Москве на высшем уровне. Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух посетит праздничные мероприятия и встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры обменяются мнениями по вопросам взаимоотношений и сотрудничества между странами, сообщило 5 мая агентство "Монцамэ".Кроме того, Хурэлсух возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к монументу "По дорогам войны" в парке Победы на Поклонной горе, а также проведет встречу с гражданами РФ, которые удостоены званий Героя Монгольской Народной Республики и Героя Труда.Президент Палестины Махмуд АббасПрезидент Палестины Махмуд Аббас примет участие в параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщал ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.По его словам, Аббас получил соответствующее приглашение президента России и согласен посетить Москву 9 мая."Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях", – сказал дипломат.Президент Египта Абдель Фаттах Ас-СисиПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил, что приедет в Москву на празднования Дня Победы. Официальный представитель главы государства сообщил, что ас-Сиси будет присутствовать на параде в столице России 9 мая вместе с российским президентом Владимиром Путиным.Президент Буркина-Фасо Ибрагим ТраореПриглашение Владимира Путина принял и президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Глава МИД России Сергей Лавров в начале апреля подтвердил эту информацию и отметил, что отношения двух стран получили "новое мощное измерение" в последние годы, а главы государств общаются на регулярной основе.Президент Республики Конго Дени Сассу-НгессоПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо также будет находиться в Москве в День Победы."Мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы. 9 Мая станет историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм. Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве", – сказал он в интервью газете "Африканская инициатива".Глава республики также отметил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром ПутинымПервые лица ЭфиопииАфриканский континент на праздничных мероприятиях 9 мая в Москве также будет представлен Эфиопией. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее по итогам встречи с Глава правительства Эфиопии Абийем Ахмедом Али сообщила, что либо президент Тайе Ацке-Селасси, либо премьер-министр Эфиопии обязательно примут участие в торжествах. Все будет зависеть от ситуации и рабочего графика первых лиц африканской страны.Посол Израиля Симона ГальперинПосол Израиля в России Симона Гальперин еще в начале года заранее пообещала присутствовать на параде в честь 80-летия Победы. По ее словам, Израиль сохранит память о подвиге русского народа в Великой Отечественной войне при любых обстоятельствах. Дипломат также подчеркнула, что исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств.В конце апреля стало известно, что Симона Гальперин представит Израиль на торжественных мероприятиях в Москве. Участие других израильских официальных лиц не ожидается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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80 лет победы, 9 мая, парад, москва, история, память, политика, в мире