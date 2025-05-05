https://crimea.ria.ru/20250505/magnitnykh-bur-na-zemle-stalo-bolshe--astronomy-nazvali-prichinu-1146207675.html

Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину

Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину - РИА Новости Крым, 05.05.2025

Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину

Число магнитных бурь на Земле резко выросло в текущем году, это вызвано образованием больших корональных дыр на Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории... РИА Новости Крым, 05.05.2025

2025-05-05T21:16

2025-05-05T21:16

2025-05-05T21:16

магнитные бури

солнце

мнения

вспышки на солнце

здоровье

астрономия

космос

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Число магнитных бурь на Земле резко выросло в текущем году, это вызвано образованием больших корональных дыр на Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых почти не было в прошлом году, ученые называют главной причиной резкого роста числа магнитных бурь.При этом примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, отмечают сотрудники лаборатории.Годом ранее резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован именно в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет были зарегистрированы магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, мнения, вспышки на солнце, здоровье, астрономия, космос