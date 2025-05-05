Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину
Число магнитных бурь на Земле резко выросло из-за крупных корональных дыр на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН) Корональные петли на восточном лимбе Солнца
© Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения(ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Число магнитных бурь на Земле резко выросло в текущем году, это вызвано образованием больших корональных дыр на Солнце. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"Число магнитных бурь в текущем году <...> резко возросло. Если с января по апрель 2024 года было всего 8 дней с бурями, то за первые 4 месяца этого года таких дней было уже 21, то есть в 2,5 раза больше", – сказано в сообщении.
Формирование на Солнце крупных корональных дыр, которых почти не было в прошлом году, ученые называют главной причиной резкого роста числа магнитных бурь.
При этом примерно на 15% снизилась вспышечная активность Солнца в первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, отмечают сотрудники лаборатории.
"Наблюдения, таким образом, показывают явные признаки перестройки солнечной активности (как по абсолютному уровню, так и по вкладу разных факторов), но пока непонятно, можно ли интерпретировать эти события как начало спада солнечного цикла", – уточняют специалисты.
Годом ранее резкий рост вспышечной и магнитной активности был зафиксирован именно в первой половине мая, тогда впервые за 20 лет были зарегистрированы магнитные бури высшего балла, добавили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
В период магнитных бурь следует нормально отдыхать, питаться. Стоит избегать излишней эмоциональной и физической нагрузки, рекомендует академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
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