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Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске
Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске
Российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T14:15
2023-04-27T14:15
артемовск
денис пушилин
сво
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
чвк "вагнер"
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на этих участках боевые действия ведут бойцы ЧВК "Вагнер".Пушилин также отметил, что ВСУ удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, по данным руководителя ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет.Как сообщалось, накануне в западной части Артемовска российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ и подразделений "Южной" группировки войск пресекли попытку украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под АртемовскомОсвобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"
артемовск
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РИА Новости Крым
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артемовск, денис пушилин, сво, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), чвк "вагнер", новости
Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске

Пушилин: российские силы взяли под контроль все пути снабжения ВСУ в Артемовске

14:15 27.04.2023
 
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Нужно отметить, что ситуация на участке трассы в направлении Хромово находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно еще имеет возможность полями и даже под обстрелами перемещаться", — сказал временно исполняющий обязанности руководителя региона.
По его словам, на этих участках боевые действия ведут бойцы ЧВК "Вагнер".
Пушилин также отметил, что ВСУ удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, по данным руководителя ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет.
Как сообщалось, накануне в западной части Артемовска российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ и подразделений "Южной" группировки войск пресекли попытку украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах.
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АртемовскДенис ПушилинСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)ЧВК "Вагнер"Новости
 
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