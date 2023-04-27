https://crimea.ria.ru/20230427/doroga-otrezana-sily-rf-kontroliruyut-puti-snabzheniya-vsu-v-artemovske-1128394567.html

Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске

Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Дорога отрезана: силы РФ контролируют пути снабжения ВСУ в Артемовске

Российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске. Об этом заявил врио главы... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T14:15

2023-04-27T14:15

2023-04-27T14:15

артемовск

денис пушилин

сво

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

чвк "вагнер"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127809756_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_4f69ffceb503413ff0aeeda18bcc7f4e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. Российские военные взяли под огневой контроль участок дороги на Хромово, по которому идет снабжение украинских сил в Артемовске. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на этих участках боевые действия ведут бойцы ЧВК "Вагнер".Пушилин также отметил, что ВСУ удается удерживать позиции за счет регулярной переброски резервов. При этом их часть, по данным руководителя ДНР, теряется еще по пути — одну из таких попыток накануне пресекли российские военные.Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ранее заявил, что российские силы контролируют более 80 процентов Артемовска. Группировка ВСУ находится в оперативном окружении, но речи о котле пока не идет.Как сообщалось, накануне в западной части Артемовска российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ и подразделений "Южной" группировки войск пресекли попытку украинских боевиков контратаковать на северном и южном флангах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под АртемовскомОсвобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов городаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"

артемовск

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артемовск, денис пушилин, сво, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), чвк "вагнер", новости