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Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города
Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города
Штурмовые отряды при поддержке российских десантников освободили еще три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T14:02
2023-04-22T14:05
сво
артемовск
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Штурмовые отряды при поддержке российских десантников освободили еще три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 787 танков и других боевых бронированных машин, 1 092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 668 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадутАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков
https://crimea.ria.ru/20230421/boi-za-artemovsk-minoborony-rasskazalo-o-situatsii-v-goryachey-tochke-svo-1128302060.html
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сво, артемовск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, армия и флот, россия, украина, новости
Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города

Минобороны: штурмовки и и десантники освободили еще три квартала на западе Артемовска

14:02 22.04.2023 (обновлено: 14:05 22.04.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУлицы Артемовска и масштабы боев за город
Улицы Артемовска и масштабы боев за город - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Штурмовые отряды при поддержке российских десантников освободили еще три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны.

"На Донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой Народной Республики.
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"За сутки на данном направлении уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих и наемников, боевая машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20", - уточнили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 787 танков и других боевых бронированных машин, 1 092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 668 единиц специальной военной автомобильной техники.
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