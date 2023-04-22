https://crimea.ria.ru/20230422/boi-za-artemovsk-osvobozhdeny-esche-tri-kvartala-1128309678.html

Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города

Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Освобождение Артемовска: ВСУ выбиты еще из трех кварталов города

Штурмовые отряды при поддержке российских десантников освободили еще три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T14:02

2023-04-22T14:02

2023-04-22T14:05

сво

артемовск

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Штурмовые отряды при поддержке российских десантников освободили еще три квартала на западе Артемовска. Об этом в субботу сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Богдановка и Николаевка Донецкой Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 411 самолетов, 228 вертолетов, 3 787 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8 787 танков и других боевых бронированных машин, 1 092 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 638 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 668 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадутАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков

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артемовск

донецкая народная республика (днр)

россия

украина

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сво, артемовск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, армия и флот, россия, украина, новости