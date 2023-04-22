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Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут
Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут
Военнослужащий из Крыма с позывным "Барселона" отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Боец рассказал, как на линии огня оберегает свою землю от РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T11:51
2023-04-22T11:51
сво
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армия и флот
украина
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма с позывным "Барселона" отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Боец рассказал, как на линии огня оберегает свою землю от украинских боевиков и пояснил, как его любовь к футболу помогает в командной работе на фронте. Видео-интервью крымского добровольца опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.Он также пояснил историю возникновения своего "футбольного позывного"."У меня есть статуэтка – приз лучшему нападающему турнира. Но это было в прошлом… Сейчас мы делаем другую работу и с другими целями. Победа за нами!" — убежден военнослужащий.И пояснил, как полученные в спорте навыки помогают ему на передовой."Если честно, у меня даже мячик валяется, иногда между собой, когда время есть, можем попинать мячик. Футбол – это не просто 22 человека бегают за мячом. Футбол – это мышление. Открыть, ускориться, занять выгодную позицию, отдать точную передачу или крикнуть команде, как надо действовать", – привел аналогии между игрой и современным боем "Барселона".Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
https://crimea.ria.ru/20230223/pozyvnoy-kupol-o-podvige-morpekha-iz-sevastopolya-v-boyakh-za-mariupol-1127157986.html
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сво, крым, армия и флот, украина, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут

Доброволец из Крыма с позывным "Барселона" оценил шансы ВСУ попасть на полуостров

11:51 22.04.2023
 
© Министерство обороны РФДоброволец из Крыма с позывным "Барселона"
Доброволец из Крыма с позывным Барселона
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма с позывным "Барселона" отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Боец рассказал, как на линии огня оберегает свою землю от украинских боевиков и пояснил, как его любовь к футболу помогает в командной работе на фронте. Видео-интервью крымского добровольца опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
"Пришел добровольцем помогать нашей Родине, защищать пацанов, наш Крым доблестный. Дальше не пройдут. В Крым они точно не попадут, где мы их настигнем – покажет время. Говорить можно все, что угодно, но крымчане всегда были, есть и будут в составе России", - сказал боец.
Он также пояснил историю возникновения своего "футбольного позывного".
"У меня есть статуэтка – приз лучшему нападающему турнира. Но это было в прошлом… Сейчас мы делаем другую работу и с другими целями. Победа за нами!" — убежден военнослужащий.
Гвардии майор Дмитрий Востриков
23 февраля, 13:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
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И пояснил, как полученные в спорте навыки помогают ему на передовой.
"Если честно, у меня даже мячик валяется, иногда между собой, когда время есть, можем попинать мячик. Футбол – это не просто 22 человека бегают за мячом. Футбол – это мышление. Открыть, ускориться, занять выгодную позицию, отдать точную передачу или крикнуть команде, как надо действовать", – привел аналогии между игрой и современным боем "Барселона".
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