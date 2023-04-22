https://crimea.ria.ru/20230422/dobrovolets-iz-kryma-o-planakh-vsu-na-poluostrov-oni-tochno-ne-popadut-1128308504.html

Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут

Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Доброволец из Крыма о "планах" ВСУ: на полуостров они точно не попадут

Военнослужащий из Крыма с позывным "Барселона" отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Боец рассказал, как на линии огня оберегает свою землю от РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T11:51

2023-04-22T11:51

2023-04-22T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Военнослужащий из Крыма с позывным "Барселона" отправился в зону проведения спецоперации добровольцем. Боец рассказал, как на линии огня оберегает свою землю от украинских боевиков и пояснил, как его любовь к футболу помогает в командной работе на фронте. Видео-интервью крымского добровольца опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.Он также пояснил историю возникновения своего "футбольного позывного"."У меня есть статуэтка – приз лучшему нападающему турнира. Но это было в прошлом… Сейчас мы делаем другую работу и с другими целями. Победа за нами!" — убежден военнослужащий.И пояснил, как полученные в спорте навыки помогают ему на передовой."Если честно, у меня даже мячик валяется, иногда между собой, когда время есть, можем попинать мячик. Футбол – это не просто 22 человека бегают за мячом. Футбол – это мышление. Открыть, ускориться, занять выгодную позицию, отдать точную передачу или крикнуть команде, как надо действовать", – привел аналогии между игрой и современным боем "Барселона".Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВОАнгелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, крым, армия и флот, украина, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости