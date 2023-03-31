https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО

"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО - РИА Новости Крым, 31.03.2023

"От артиллерии не скрыться": три истории о чуде из зоны СВО

РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T07:01

2023-03-31T07:01

2023-03-31T07:01

эксклюзивы риа новости крым

сво

вооруженные силы россии

авторы

общество

крым

новые регионы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127883620_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_18913054fda403372f32daf92f5ce35e.jpg

"Когда работает артиллерия, спасти может только чудо. Можно спастись от пули – не лезть под прицельный огонь. Если в чистом поле услышал, что стреляют, можно лечь и проползти. Но от артиллерии не скрыться. Когда слышишь звук ууууууииибух, это значит, где-то в метрах 500 или больше. А когда буууууууммссс, это где-то рядом. Жизнь останавливается. И даже если расслабишь все тело, не успеешь упасть вовремя… На мою судьбу выпал снаряд гаубицы М-777", - рассказывает боец с позывным "Корж".В зоне боевых действий нет ни одного случайного спасения. Каждое – счастливое стечение обстоятельств. Чудо."Я - обычный солдат""Корж" - крымчанин. В зону СВО он попал в феврале 2022-го. Сразу после "срочки" подписал контракт, в том числе и потому что его девушке "очень нравятся мужчины в форме". На фронте был до октября, был тяжело ранен и контужен. Прошел реабилитацию. Теперь зачислен в резервную роту.Его двухчасовой рассказ больше похож на сценарий военной киноленты.Сначала никто не верил, что будет что-то серьезное, что придется стрелять и видеть смерть своих товарищей, рассказывает он. Думали, "трехдневная операция" и по домам. Потом почти всегда было холодно, иногда – голодно, еще – страшно. Но никогда не возникало сомнений в том, что защищаешь свою родину и семью. И что приказ есть приказ."Отец очень мной гордится. Но я героем себя не считаю. Я такой же, как любой другой солдат. А обычный солдат не может быть героем. Это принижает настоящих героев", - говорит боец. Его голос и руки дрожат. Он, будто оправдываясь, с улыбкой говорит: "Душа трясется…все нормально. Ничего, взрослая жизнь, 22 года, а уже пенсионный фонд"."Стали в поселке, в лесополосе. Для меня этот поселок – самый тяжелый период. Нас ждал "УРАЛ" и второй блокпост, через 15 км от первого, разбитого ВСУ. Мы его должны были отстоять. Занимаем позиции, окапываемся. Дождливая погода, мелкий моросящий ужасно противный дождь. Холодный ветер. И почти ни у кого нет бушлатов, мы ведь их оставили, не подумали, что пригодятся. Промокли до ниточки", - вспоминает он.Начался стрелковый бой. Наши парни на возвышенности, для лучшей видимости. "Десять патронов выпустил и заклинило пулемет. Прямо перед украинским танком открыл ствольную пробку, перезарядил, довел, закрыл. Стреляю, а он не стреляет. Снова открываю крышку, перезаряжаю. Но нет. Адреналин занял меня всего. Бросаюсь в окоп, он в метрах трех. Помню, что наступил кому-то на голову в окопе и сказал "извини, что испачкал каску". Хотя там все были грязные. Говорю, командиру: "у меня пулемет йох". Он мне: ничего, пойди в блиндаже возьми. А отдавать свое оружие никто не хочет"."Схватился, знаю его, позывной "Добер", говорю: "дай автомат", а он лопочет: "нет, мне его еще сдавать". Ну ничего, думаю, у меня с собой две гранаты. Одной отобьюсь, вторая – для меня, сдаваться не намерен", - продолжает боец.В том окопе их осталось шестеро и "радейка". Они поверили в себя, держались, отстреливались. И молились, чтоб ничего не попало."Когда очень близко попадает – воздух наполняется едким запахом, как ацетон. Дышать невозможно. Тошнит. И несколько секунд не понимаешь, что происходит и как действовать. Но главное - не расслабляться и помнить, что в то время, когда смотришь налево, опасность может быть справа", - говорит солдат."Три топора" в мокрой землеБлокпост тот не отстояли. Отошли на другие позиции. Взамен утраченного пулемета "Коржу" привезли гранатомет. Уже хотели выдавать, достали ящик. Но тут командир увидел "птичку" (беспилотник – ред.) и закричал: "Прячемся!".Он помнит, что "док" кричал: "выходы, выходы, выходы", что его подняли за левую руку, которая не пострадала, что было много крови и его тошнило, а он сам не мог двигать конечностями и чувствовал себя травинкой. А еще помнит, что во время очередного артобстрела какой-то человек накрыл его собой. Здоровый – раненого.За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев >>"Раненых подняли на БТР. Ехал в одних штанах. Очень замерз. Пацаны сняли китель, когда проверяли на осколки, а обратно не надели. Водитель нас вывез на максимально быстрых скоростях и с максимальным комфортом, чтобы не слетали с брони. В каком-то подвале нас подержали и на следующий день на вертолете отправили в госпиталь", - вспоминает солдат.Боец "Корж" награжден Орденом Мужества, медалью Суворова и медалью "Участнику специальной военной операции".На вопрос, если отмотать время назад, пошел бы служить по контракту, отвечает: "Конечно. Но подготовился бы лучше, потому что тогда мы ехали в неизвестность. Если бы знал, не оставил бы бушлат в окопе. Приобрел бы тепловизор, потому что в "ночник" противника тяжело увидеть. О своем тепловизоре мечтает каждый военнослужащий. И я бы научился разведке. И обучил бы этому друзей", - говорит боец. И добавляет: "Я очень жалею о парнях погибших. Их не вернешь. Мой друг Юлиан. Очень хороший человек, сам захотел на фронт. Погиб. Теперь хожу к нему на кладбище. Он из нашего села. Мне очень его не хватает"."Клим": пошел защищать РодинуБоец десантно-штурмовой роты с позывным "Клим" отправился в зону СВО в сентябре. Ушел добровольцем, ему 35."Хочу, чтобы родные не боялись, спокойно растили детей, спали спокойно, без взрывов и выстрелов. И без нацистских последствий. Не хочу, чтобы нацисты пришли сюда. Поэтому пошел защищать свою родину и своих родных. Есть любимая дочечка, Дарина, ей 8 лет. Ради нее там нахожусь, чтобы росла, не боялась войны", - говорит боец.В армии Клим не служил по состоянию здоровья. Участие в спецоперации с улыбкой называет своей первой службой."Клим" награжден медалью "За отвагу".Он участвовал в боях на Херсонском направлении. Говорит сухо: "помог эвакуировать раненых". И ничего - о том, что снаряд попал в дом рядом с тем, в котором находилась группа. Многие ребята погибли, тяжелые ранения получил командир. "Клима" от смерти спасли кирпичи и стекла, которыми "прикрыло", отделался контузией."Я с группой остался один. Помог эвакуировать бойцов и командира. Прикрывая их, вышли с того места, куда было попадание. Потом нас вывели на нашу роту", - говорит он. И, помолчав, добавляет: "Дай Бог больше не терять друзей, это страшно".Солдат признается, что стал другим человеком – мудрее и серьезнее. Научился разбираться в людях. Не делает дурных необдуманных поступков. И по-другому общается с родными и близкими."Мам, я могу не вернуться"Медаль сына "За отвагу" мама Людмила поставила в шкаф на самое видное место. И каждый раз, когда берет документы, видит ее и гордится своим первенцем.Мама Люда и младший брат Алексей регулярно отвозят своему "Климушке" и его товарищам гуманитарную помощь, вкусности. К праздникам – салаты разные, холодец, колбасу, сало, домашний сыр, "закатки" и фрукты, конфеты."Ехать на Украину не боюсь. Хочу поскорее увидеть его, сына своего, своего первенца. Завтра буду домашнюю еду готовить, повезу. Казан большой картошки с мясом натушу, жаркое сделаю. Булочек хотят сдобных, я бы ночь не поспала, напекла, но у меня духовки нету".Со слов бойцов женщина знает, что гуманитарной помощи хватает не всегда, не ко всем она доходит. Говорит, если бы только люди видели глаза этих уставших и замерзших ребят, то сплотились бы. Много людей помогает. Но их помощи недостаточно."Сыну сказала: "я с тобой до конца". Я сейчас живу не своей жизнью, а жизнью своего сына. Все для солдат. Все – солдатам. Жалко мальчишек, но иначе нельзя. Мы должны победить", - уверена мать.Андрей: церковный человекВ зоне СВО не только военные, но и гражданские с гуманитарной миссией. Один из них - пономарь храма святого апостола Андрея Первозванного в Севастополе Андрей Таныгин. Вместе с создателем Специального гуманитарного центра Крымской митрополии настоятелем храма Державной иконы Божией Матери Дмитрием Кротковым он ездит на боевые позиции и в прифронтовые села. Доезжают туда, куда никто не возит помощь: позиции ВСУ расположены всего в пяти километрах."Однажды в одном из таких сел, чуть дальше Волновахи, попали под минометный обстрел. Раздали помощь, ждем своих, чтобы не ездить толпой. Сидим с Серафимом, сыном батюшки, слушаем. Бахает рядом. Вдруг сильный хлопок. Мы побежали в здание, где базировались наши военные. Едва забежали, как за нами ветки полетели, камни от взрывной волны. Чудом спаслись", - рассказывает Андрей.Посекло здание и машину гумконвоя. Дорога превратилась в "поле перепаханное". Военные тогда сказали представителям церкви, что их засекла "птичка", и ВСУ били по "гуманитарке", "наказывали" за помощь местному населению."Если автомобиль остановился – остановится и сердце. Если засекли, есть всего три минуты, чтобы скрыться. Мы стараемся ехать рано утром и в туман, тогда беспилотник не видит. Но бывает, что "сдают" те, которым мы возим помощь", - сокрушается он.Гуманитарный конвой Крымской митрополии в прифронтовых селах - каждый месяц, а то и чаще. Стараются приезжать в одни и те же населенные пункты: уже изучили людей, их потребности, нужды, знают, кому какие лекарства необходимы. Доставляют и адресные посылки, например, лежачим людям, о которых некому позаботиться."Одно село, в которое мы ездим, все время ворчит и ругается, чем-то всегда недовольно. И однажды дедушка в сторону меня отвел и говорит: "Зря вы сюда помощь привозите, тут неблагодарные люди". А мы все равно едем. Дают оплеуху, а мы вторую щеку подставляем. Верю, что мы с этим селом еще подружимся, и оно примет нас", - говорит он.У Андрея Таныгина четверо детей, он - основатель Андреевского дома милосердия в Севастополе. Отправляться "за ленточку" иногда страшно. Он переживает за семью, которая может остаться без кормильца, за своих подопечных. Но все равно едет.По его словам, важно соприкоснуться с болью людей "за ленточкой", пережить ее и остаться человеком."Бывает, здесь уговариваешь человека: давай поможем! Но чувствуешь холодок и непонимание. Человек не видел, как там живут люди, ему трудно объяснить, пока он сам не увидит и не прочувствует. Говорят, "пока гром не грянет – мужик не перекрестится". Там гром гремит так, что мужику приходится креститься часто. Хочется, чтобы наша Россия встала на защиту, объединилась, чтобы мы дали отпор, чтобы нас и наши ценности не уничтожили", - говорит пономарь.Однажды на старой разбомбленной заправке, куда они забежали, спасаясь от очередного обстрела, он нашел иконку Богоматери. Теперь она его спутница и хранительница. Андрей верит: все будет хорошо, выстоим.

https://crimea.ria.ru/20230224/a-nas-za-sho-kak-boytsy-svo-spasayut-ukrainu--zapiski-s-fronta-1127178821.html

https://crimea.ria.ru/20230106/zlye-i-besstrashnye-istoriya-krymchan-kotorye-vsegda-na-linii-ognya-1126269682.html

https://crimea.ria.ru/20230219/chetyre-mesyatsa-v-zone-svo-kak-svyaschennik-krym-na-peredovuyu-promenyal-1126991589.html

https://crimea.ria.ru/20230326/zakon-o-kapellanakh-tak-li-on-nuzhen--mneniya-svyaschennikov-i-boytsov-svo-1127699015.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

сво, вооруженные силы россии, авторы, общество, крым, новые регионы россии, армия и флот