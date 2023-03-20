https://crimea.ria.ru/20230320/za-khrabrost-i-samootverzhennost-zolotaya-zvezda-geroev-1127597908.html

За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев

За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев - РИА Новости Крым, 20.03.2023

За храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" Героев

Звание "Герой Российской Федерации" учредили 20 марта 1992 года. Помимо звания Героям страны вручают знак особого отличия - пятиконечную звезду с гладкими... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T19:21

2023-03-20T19:21

2023-03-20T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Звание "Герой Российской Федерации" учредили 20 марта 1992 года. Помимо звания Героям страны вручают знак особого отличия - пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Это медаль "Золотая Звезда". Раньше ее давали лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, а сейчас тем, кому присвоено звание Героя России. Эту награду получают за заслуги перед государством и народом. О храбрых, стойких и самоотверженных – в подборке РИА Новости Крым.Абденанова и ее подвигКогда Алиме Абденанова согласилась стать резидентом советской военной разведки, ей было всего 19 лет. Сотрудничать ей предложил командующий разведотделом штаба Отдельной Приморской армии, генерал-майор Николай Трусов. Он искал резидента из числа местных крымских татар, который бы не вызывал у немцев подозрений. Алиме изучила основы разведывательной работы, прошла парашютно-десантную подготовку, и в начале октября 1943 года ее перебросили из Сочи через линию фронта в оккупированный фашистами Крым. Хрупкая девушка стала командиром разведгруппы, передавала важные сведения о дислокации германских и румынских войск на Керченском полуострове. До февраля 1944 года успела сделать больше 80 важных разведдонесений.Отважную крымчанку схватили в конце зимы 1944-го, за несколько месяцев до освобождения полуострова. Сначала гестапо, тюрьма. Затем ее, еще живой, вместе с другими безызвестными жертвами фашисткой оккупации, сбросили в колодец в концлагере совхоза "Красный". Еще через неделю Симферополь освободили красноармейцы.В сентябре 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ: за героизм, мужество и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, разведчице Алиме Абденановой посмертно присвоить звание Героя России. Абденанова стала 16-й женщиной в России и первой в Крыму, кто был удостоен этого высокого звания.120 Героев РоссииЗа период специальной военной операции госнаграды получили больше 100 тысяч человек, 120 их них стали Героями России. Об этом в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.Однако, как пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе Минобороны страны, сегодня Героев намного больше. Однако имена не всех из них могут быть озвучены, поскольку есть не только "открытые", но и "закрытые" указы президента.Среди Героев - командир 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота, гвардии подполковник - Андраник Гаспарян. В официальном военном сообщении сказано сухо, без эмоций:Рубеж отстояли. Но что пережили командир и его бойцы, чтобы выполнить поставленную задачу, не знают даже близкие. Благодаря их подвигу в Крым вернулась вода Северо-Крымского канала, доступ к которой был перекрыт киевским режимом в 2014 году.Указом президента Российской Федерации ("закрытым") от 3 марта 2022 года за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Андранику Гаспаряну присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".На рубеже у Северо-Крымского каналаТакже весной прошлого года звания Героя России были удостоены военнослужащие 126-й отдельной бригады, крымчане старший лейтенант Антон Старостин и старший сержант Юрий Нимченко. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. Эти парни проявили особый героизм во время захвата российскими войсками переправы через Днепр и боев за удержание района дамбы Северо-Крымского канала.Танковый экипаж Старостина одним из первых поднялся на мост. Помог прорваться нашим силам и удержать рубеж. Когда украинская сторона попыталась отбить переправу, крымчанин уничтожил восемь БТРов и почти три десятка солдат неприятеля."В ходе боя танк под командованием офицера был атакован ПТУР Javelin, в результате чего старший лейтенант получил контузию, однако из боя не вышел", – рапортуют в Минобороны.Экипаж Старостина ликвидировал еще два вражеских танка, подразделению удалось удержать мост.Высокую государственную награду за героизм крымчанину вручил лично министр обороны Сергей Шойгу, приехавший в Центральный военный клинический госпиталь, где военный вместе с другими участниками спецоперации лечился и восстанавливался.Еще одним крымчанином, получившим звание Героя России за мужество, проявленное в ходе СВО, стал старший сержант Юрий Нимченко.Экипажу танка под командованием Нимченко, несмотря на сопротивление неприятеля удалось выйти для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Едва бой начался – были подбиты три вражеских танка. На следующее утро, когда враг опять пошел в наступление, экипаж сержанта уничтожил еще шесть неприятельских танков и три БТРа. Атаки противника удалось сорвать."Золотую звезду" вручили семьеКрымскому морпеху 810-й роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владиславу Дорохину был всего 21 год. Он стал Героем России. Но его награду командующий Черноморским флотом вручил семье. Матрос героически погиб в ходе спецоперации на Донбассе в окрестностях села Егоровка. Он был водителем-наводчиком боевой машины пехоты. Разведка оказалась под обстрелом. Все, кто находился в машине, получили ранения. Из бортового оружия Дорохин уничтожил 10 противников, прикрывая отход товарищей. Израсходовав боекомплект и, попав в окружение, притворился, что сдается в плен. Когда нацисты приблизились – взорвал себя двумя гранатами, уничтожив нескольких. Это случилось почти девять месяцев назад.Родители узнали о том, как их сын погиб и что его представили к званию Героя России, из репортажа на федеральном канале.По ее словам, Влада часто вспоминают. И не только родные и близкие, но и люди посторонние. Те, для кого он стал примером мужества и самоотверженности."Соседский мальчик-подросток сказал, что обязательно пойдет служить в армию и останется по контракту. Влад для него стал примером. Раньше, когда мы в школе учились и нам рассказывали о Героях, это казалось чем-то непонятным и далеким, а сейчас, когда у самих в семье Герой, правда, посмертно, как-то даже не верится. Несомненно, вместе с болью за него испытываем и очень большое чувство гордости", - плачет мама Героя.В Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова, где когда-то учился Владислав Дорохин, открыли памятную доску, а в школьном музее - уголок памяти, посвященный бывшему ученику. Скоро, по словам матери Влада Дорохина, юнармейцам гимназии вручат знамя, и они "будут называться именем Героя России Владислава Дорохина". Также на Черноморском флоте проявился и десантный катер, названный в его честь.Звание Героя Российской Федерации стало первой учрежденной государственной наградой после распада СССР и состоялось 20 марта 1992 года.В СССР было звание Герой Советского Союза, его учредили 16 апреля 1934 года, однако до 1939 года Герои Советского Союза не имели знаков отличия – свидетельством присвоения им почетного звания была особая грамота. 1 августа 1939 года для Героев Советского Союза был учрежден знак отличия - медаль "Золотая Звезда", который представлял собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Первыми Героями Советского Союза стали летчики Михаил Водопьянов, Иван Доронин, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Анатолий Ляпидевский, Василий Молотков и Маврикий Слепнев, удостоенные этого звания 20 апреля 1934 года за спасение в условиях полярной зимы экипажа, погибшего в арктических льдах ледокола "Челюскин". Всего с 1934 по 1991 год звания Героя Советского Союза были удостоены 12 745 человек. Последнее в истории СССР присвоение звания Героя Советского Союза состоялось согласно указу от 24 декабря 1991 года. Звание было присвоено водолазному специалисту капитану 3-го ранга Леониду Солодкову, проявившему мужество и героизм при выполнении специального задания командования по испытанию новой водолазной техники.Читайте также на РИА Новости КрымПозывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольВ Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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