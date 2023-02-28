https://crimea.ria.ru/20230228/pozyvnoy-krym-kak-maydan-2014-izmenil-sudbu-malchishki-1127234822.html

Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки

Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки

РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-28T08:01

2023-02-28T08:01

2023-02-27T16:39

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- Мой путь начался отсюда, от Госсовета, с того самого места, где сейчас установлен памятник "вежливым людям", - рассказывает 26-летней симферополец. – Помню, было почти так же холодно, как сейчас. Мне 17. Звонят ребята, русские, друзья, мол, нужно подойти, здесь столкновение. На следующий день пришли "вежливые люди". Было ничего не понятно. Но мы их поддерживали, кормили…Окровавленный "Беркут"Боец с позывным "Крым" с детства мечтал стать священником. С девяти лет посещал воскресную школу, был алтарником, чтецом, изучил старославянский. Ему прочили хорошую карьеру священнослужителя. Но события Крымской весны резко изменили все планы. Он вдруг понял, что кто-то должен защищать Родину. Переломный момент случился тогда, когда на базу "Беркута", при которой школьник занимался спортивным рукопашным боем, привезли из Киева, с майдана, наших пропахших дымом окровавленных ребят. И он остался помочь – разгружать автобусы, раскладывать на маты тех, кто получил ранения, и дожидаться с ними "скорых"."Эта ночь перевернула мое сознание. Кто-то должен защищать Родину, я буду служить только в спецназе", - заявил тогда сын родителям, вернувшись домой под утро.После школы поступил в Новосибирское военное училище на факультет спецназа и разведки ВДВ, через год был переведен в Рязанское военно-десантное училище. Направление работы – разведдеятельность.Кстати, при поступлении в училище встретил тех самых "вежливых людей", которых в дни Крымской весны видел на улицах Симферополя. Тогда они были сержантами, рядовыми."Мы обучались всему. И теперь понимаю, что уже с 2014 года нас готовили обороняться, доктрина у нас оборонительная", - говорит военный.В 2017 году по распределению попал в Подмосковье. Первая боевая командировка – Ближний Восток, Сирия. Запомнилась изнуряющая 50-градусная жара и турецкие байрактары."По нам в 2019-м применяли химические боеприпасы, зарубежное вооружение. И турецкие беспилотники по нам уже тогда работали. Раненные боевики ИГИЛ* возвращались на реабилитацию, а свежие регулярно, в 11 часов вечера, возвращались в районы идлибской дислокации. Были среди них и наши завербованные граждане из определенных проблемных регионов", - вспоминает разведчик.Из разных городов РоссииСпецоперация на Украине для разведчиков с боевой подготовкой не стала неожиданностью. "Было понимание, что у нас за противник"."Работа у нас полевая, "на передке", в окопах. Нужно пробраться через мины, через растяжки, запустить беспилотник, а после дождаться, когда он вернется, выполнив задачу", - рассказывает боец с позывным "Крым".Бывает, что противник находится всего на расстоянии полутора-двух километров, "постоянно накрывает артиллерия, 152-е боеприпасы". Случаются и столкновения с диверсионными группами."Крым" терял товарищей. Говорит, если посчитать, то из разных городов России, из разных подразделений взвод таких точно наберется."Вера в Бога мне помогает. Выжил, благодаря родительской молитве и осознанию того, что если не станет меня, это может их убить. Конечно, они переживают. Но гордятся. И ждут домой с победой", - говорит разведчик.Кстати, на фронте не прощаются, это строго запрещено. Лучше сказать: "всё, я поехал". На память с собой осколки брать нельзя. И фотографироваться с чем-нибудь - нежелательно. Ребята на фронте особенно суеверны. Хотя и в Бога верят все. Безбожников – единицы.Как в Великую ОтечественнуюПФМ-1 (противопехотная фугасная мина – ред.) "Лепесток" в российской армии не используют, у нас таких и нет. Их использует ВСУ, они разбрасывают эти мины над населенными пунктами, в которые едва только успел зайти русский солдат. А еще украинские боевики ведут фильтрационные работы и казнят мирных граждан."Они расстреливают свой же "мирняк", не щадят. Бывает, заходишь в населенный пункт – а там мирные жители повешенные. Все как в Великую Отечественную. Фашисты точно", - говорит боец.А еще ему запомнился Изюм. Питьевой воды было очень мало, наши ребята отдавали свою воду гражданским. За ней люди выстраивались в очередь.Когда идет российская колонна, люди выбегают к нашим бойцам, просят не бросать их, не уезжать. А если колонна движется в сторону российской границы, пытаются посадить на военную технику детей, чтобы их вывезли из зоны боевых действий.Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с Крымом >>"Людям отдаешь все - еду, воду, ничего не жалко. И так делают все. Мы знаем, что им завтра точно нечего будет есть, а нас худо-бедно командование прокормит. С едой на фронте сейчас нормально", - говорит офицер.Друзья остались на фронтеЛетом у бойца с позывным "Крым" закончился контракт – обязательный после военного училища, и он взял тайм-аут, чтобы немножко отдохнуть. Но в декабре с ним связались, потому что его военная специальность востребована и многим спасет жизни."Здесь-то у меня друзей мало осталось. Основные друзья – там, на фронте", - признается он.В промежутках между увольнением и новым трудоустройством боец без дела не сидел: получил права, вместе с группой единомышленников регулярно выезжал в Херсонскую область, в Алешки, привозил гуманитарку, ленточки с молитвами, иконки."Когда мне говорят, мол, за семью переживаю, вдруг бомбить начнут. Всегда отвечаю: переживаешь за семью? Тогда бери в руки автомат и защищайся или делай что-нибудь для фронта, а не убегай", - говорит офицер.Шьют броню и волокуши: как предприниматели Крыма помогают армии >>Кроме того, в отпуске он занимался общественной работой. Вместе с отцом – членом "Союза пограничников Крыма" – ездил по школам, рассказывал школьникам о работе разведчика, объяснял, почему нельзя трогать оставленные игрушки, поднимать непонятные предметы, показывал муляжи ПФМ-1 "Лепесток". Дети его, молодого участника СВО, слушали с большим вниманием."Молодежь не должна быть потеряна. На Украине молодежь потеряли. А ведь они, как и мы, ходили на Парад 9 Мая, к Вечному огню, а потом что-то резко поменялось и сразу все забендерились. Мы здесь не должны такого допустить, информационная война не менее значима, чем боевые действия", - убежден офицер.Черное море течет по венамСвой позывной боец получил еще в училище. Участвовал тогда в КВН и на одном из мероприятий так здорово стихи читал, что начальнику училища особенно понравилось. Он даже подошел к парню, чтобы пожать ему руку. Спросил: "откуда такой боец?" Из Крыма. "Вот и позывной тебе готов"."С 2014 года забыл, как меня зовут. Этот позывной ко мне пришился. Я всегда в шутку говорю: мне руку разрежь – оттуда Черное море польется", - улыбается крымчанин.И со словами "ну все, я пошел" он убегает. Наш герой восстановил контракт и в первых числах марта уезжает в зону СВО.

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https://crimea.ria.ru/20230219/chetyre-mesyatsa-v-zone-svo-kak-svyaschennik-krym-na-peredovuyu-promenyal-1126991589.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

авторы, сво, подвиги героев, армия и флот, вооруженные силы россии, крым, россия, украина