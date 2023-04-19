https://crimea.ria.ru/20230419/poteri-vsu-za-sutki-armiya-rossii-unichtozhila-bolee-650-boevikov-1128266112.html

Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков

Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Потери ВСУ: за сутки армия России уничтожила более 650 боевиков

За сутки Вооруженные силы РФ в зоне проведения спецоперации на Украине уничтожили почти 650 боевиков и наведенную ВСУ понтонную переправу через реку Северский... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T17:51

2023-04-19T17:51

2023-04-19T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. За сутки Вооруженные силы РФ в зоне проведения спецоперации на Украине уничтожили почти 650 боевиков и наведенную ВСУ понтонную переправу через реку Северский Донец. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, возле населенного пункта Двуречная подорван склад боеприпасов 3-й танковой бригады ВСУ.Также возле Синьковки и Орлянского под Харьковом российские военнослужащие пресекли работу двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника.На Красно-Лиманском направленииНа Красно-Лиманском участке фронта благодаря грамотным действиям группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ, которые базировались возле населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.Здесь противник потерял до 75-ти боевиков, а также две боевые бронемашины.На Южно-Донецком и Запорожском направленияхНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника возле Угледара, Павловки ДНР, Червоного, Малой Токмачки и Каменского Запорожской области.Также возле Владимировки и Нескучного ДНР выявлены две украинские ДРГ.На Херсонском направленииЗа сутки на данном направлении в результате огневого поражения ликвидированы до 30-ти украинских боевиков, выведены из строя два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.Под Змиевкой уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады теробороны Украины."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах", - отметили в пресс-службе.Возле Авдеевки ДНР разбит командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ, а в районе Константиновки ДНР уничтожен склад топлива для техники 17-й танковой бригады ВСУ.Удары российской авиацииВ Минобороны обозначили, что авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины.Так, в районах населенных пунктов Новоукраинка и Сергеевка ДНР российские летчики уничтожили два украинских истребителя МиГ-29. Также сбиты два Су-25: в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области и возле Угледара ДНР, здесь самолет противника сбили средства ПВО."Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Подо-Калиновка Херсонской области, Комсомольское Донецкой Народной Республики, Новоегоровка, Ильинка и Червонопоповка Луганской Народной Республики", - рапортовали в ведомстве.Ранее в ведомстве сообщили, что российские десантники блокировала Артемовск с северной и южной стороны. При поддержке оперативно-тактической и армейской авиации и артиллерии "Южной" группировки войск штурмовые отряды освободили три квартала города. Потери противника – до 380-ти боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники блокировали Артемовск с двух сторонВ Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в ДонбассеНовая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые

https://crimea.ria.ru/20230418/politolog-predskazal-novuyu-fazu-svo-v-svyazi-s-vizitom-putina-na-pozitsii-1128247394.html

https://crimea.ria.ru/20230419/poteri-vsu-za-sutki-armiya-rossii-unichtozhila-bolee-650-boevikov-1128266112.html

https://crimea.ria.ru/20230417/kontrnastuplenie-vsu-na-krym-v-kontse-aprelya--ekspert-otsenil-riski-1128220170.html

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запорожская область

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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