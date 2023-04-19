https://crimea.ria.ru/20230419/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-minometnym-obstrelom-vsu-est-ranenye-1128252154.html
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T07:40
2023-04-19T07:40
2023-04-19T08:44
новая каховка
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.Власти указали, что о помощи в доставке раненых в больницу обратились к специалистам пожарно-спасательной части. Минутами позже туда также прилетели украинские снаряды."Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки. Также в результате обстрела боевиками ВСУ оборваны провода высоковольтных линий электропередач на пустыре по улице Букина. Просим всех быть максимально осторожными и оставаться в укрытиях", - обратились к жильцам власти.В начале апреля ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Артиллерийские снаряды попали в здание спортивной школы, районного дома культуры, дома малютки и поликлиники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненыеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230319/terakt-v-novoy-kakhovke-pogib-komandir-vzvoda-pps-1127645520.html
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новая каховка, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
ВСУ ведут массированный минометный обстрел Новой Каховки – прилеты в жилые дома и раненые
07:40 19.04.2023 (обновлено: 08:44 19.04.2023)