https://crimea.ria.ru/20230419/novaya-kakhovka-pod-massirovannym-minometnym-obstrelom-vsu-est-ranenye-1128252154.html

Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые

Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые

ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты. РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T07:40

2023-04-19T07:40

2023-04-19T08:44

новая каховка

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.Власти указали, что о помощи в доставке раненых в больницу обратились к специалистам пожарно-спасательной части. Минутами позже туда также прилетели украинские снаряды."Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки. Также в результате обстрела боевиками ВСУ оборваны провода высоковольтных линий электропередач на пустыре по улице Букина. Просим всех быть максимально осторожными и оставаться в укрытиях", - обратились к жильцам власти.В начале апреля ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Артиллерийские снаряды попали в здание спортивной школы, районного дома культуры, дома малютки и поликлиники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненыеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20230319/terakt-v-novoy-kakhovke-pogib-komandir-vzvoda-pps-1127645520.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости