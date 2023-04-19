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Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые
ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T07:40
2023-04-19T08:44
новая каховка
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.Власти указали, что о помощи в доставке раненых в больницу обратились к специалистам пожарно-спасательной части. Минутами позже туда также прилетели украинские снаряды."Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки. Также в результате обстрела боевиками ВСУ оборваны провода высоковольтных линий электропередач на пустыре по улице Букина. Просим всех быть максимально осторожными и оставаться в укрытиях", - обратились к жильцам власти.В начале апреля ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Артиллерийские снаряды попали в здание спортивной школы, районного дома культуры, дома малютки и поликлиники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненыеВ Новой Каховке предотвратили серию массовых терактовВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230319/terakt-v-novoy-kakhovke-pogib-komandir-vzvoda-pps-1127645520.html
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новая каховка, херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, общество, новости
Новая Каховка под массированным минометным обстрелом ВСУ, есть раненые

ВСУ ведут массированный минометный обстрел Новой Каховки – прилеты в жилые дома и раненые

07:40 19.04.2023 (обновлено: 08:44 19.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в среду утром открыли по Новой Каховке минометный обстрел. Власти города сообщают о раненых и прилетах в жилые дома и гражданские объекты.
"С 5:30 Новая Каховка подвержена массовому минометному обстрелу! По нашей информации, на Букина, 10 прилет, есть раненые. В районе скорой помощи идут обстрелы, медработники находятся в подвале и не могут выехать", - сказано в сообщении новокаховской администрации в Telegram.
Власти указали, что о помощи в доставке раненых в больницу обратились к специалистам пожарно-спасательной части. Минутами позже туда также прилетели украинские снаряды.
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"Зафиксирован прилет украинских снарядов по пожарно-спасательной части Новой Каховки. Также в результате обстрела боевиками ВСУ оборваны провода высоковольтных линий электропередач на пустыре по улице Букина. Просим всех быть максимально осторожными и оставаться в укрытиях", - обратились к жильцам власти.
В начале апреля ВСУ обстреляли город Пологи Запорожской области. Артиллерийские снаряды попали в здание спортивной школы, районного дома культуры, дома малютки и поликлиники.
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Новая КаховкаХерсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииОбществоНовости
 
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