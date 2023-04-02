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ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые - РИА Новости Крым, 02.04.2023
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые
В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю, есть разрушения и пострадавшие. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T11:58
2023-04-02T12:04
мелитопольский район
мелитополь
всу (вооруженные силы украины)
украина
андрей сигута
новости
происшествия
эксклюзивы риа новости крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю, есть разрушения и пострадавшие. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута.По его словам, одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов по Западно-Линейной улице. Кроме того повреждена газовая труба, на месте работают аварийный службы.Позднее администрация города сообщила, что число пострадавших выросло до шести.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Так 27 марта украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Ранения получили четыре человека, повреждены несколько зданий. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. Читайте также на РИА Новости КрымУдар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненыхВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС
мелитопольский район
мелитополь
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РИА Новости Крым
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
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мелитопольский район, мелитополь, всу (вооруженные силы украины), украина, андрей сигута, новости, происшествия, видео
ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю, есть разрушения и пострадавшие. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута.
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ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые

Глава ВГА Мелитополя Сигута: в результате ракетной атаки ВСУ ранены шесть человек

11:58 02.04.2023 (обновлено: 12:04 02.04.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю, есть разрушения и пострадавшие. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута.
"В 8.50 украинские нацисты атаковали Мелитополь обстрелами из HIMARS со стороны Орехово. Шесть снарядов из семи отработала ПВО. В результате пострадали пять человек", –рассказал глава ВГА.
По его словам, одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов по Западно-Линейной улице. Кроме того повреждена газовая труба, на месте работают аварийный службы.
Позднее администрация города сообщила, что число пострадавших выросло до шести.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Так 27 марта украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Ранения получили четыре человека, повреждены несколько зданий.
Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМелитопольский районМелитопольВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаАндрей СигутаНовостиПроисшествия
 
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