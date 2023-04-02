https://crimea.ria.ru/20230402/vsu-udarili-iz-himars-po-melitopolyu--est-razrusheniya-i-ranenye-1127928872.html

ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые

ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые - РИА Новости Крым, 02.04.2023

ВСУ ударили из HIMARS по Мелитополю – есть разрушения и раненые

В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю, есть разрушения и пострадавшие. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T11:58

2023-04-02T11:58

2023-04-02T12:04

мелитопольский район

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В воскресенье утром украинские боевики нанесли удар из HIMARS по Мелитополю, есть разрушения и пострадавшие. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердил глава ВГА Мелитопольского района Андрей Сигута.По его словам, одна из ракет попала на территорию локомотивного ДЕПО и принесла разрушения, осколками сбитых снарядов поврежден один их жилых домов по Западно-Линейной улице. Кроме того повреждена газовая труба, на месте работают аварийный службы.Позднее администрация города сообщила, что число пострадавших выросло до шести.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Так 27 марта украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Ранения получили четыре человека, повреждены несколько зданий. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь. Читайте также на РИА Новости КрымУдар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненыхВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе 2023-04-02T11:58 true PT0M48S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитопольский район, мелитополь, всу (вооруженные силы украины), украина, андрей сигута, новости, происшествия, видео