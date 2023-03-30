Рейтинг@Mail.ru
Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230330/udar-po-troitskomu-v-lnr-odin-pogibshiy-i-15-ranenykh-1127883445.html
Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых
Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых
Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T17:34
2023-03-30T17:34
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
всу (вооруженные силы украины)
украина
безопасность
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122410890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2a2ec19fcd0eaef2474b15e6804fa98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Всем раненным будет оказана помощь, их обеспечат необходимыми медикаментами, заверил он."Медики приложат максимум усилий для скорейшего выздоровления пациентов. Этот вопрос контролирую лично. Каждый погибший, каждый пострадавший – наша общая боль. Поддержим семьи, окажем всю необходимую помощь. А враг должен знать: никогда не забудем и никогда не простим. Возмездие неминуемо", - заключил Пасечник.Ранее украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Ранения получили четыре человека, повреждения получило несколько зданий. Городские службы ликвидируют последствия происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородокВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
https://crimea.ria.ru/20230329/nad-krymom-srabotala-pvo-1127853168.html
луганская народная республика (лнр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/12/1122410890_134:0:1105:728_1920x0_80_0_0_1812f5245e9649c21362b2611b75d655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), украина, безопасность, новости, обстрелы всу
Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых

Пасечник: при обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель и 15 пострадали

17:34 30.03.2023
 
© РИА НовостиГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"В результате прилетов двух украинских ракет погиб один мирный житель, 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Также были повреждены Троицкая центральная районная многопрофильная больница и магазин", - написал он в своем Telegram-канале.
Всем раненным будет оказана помощь, их обеспечат необходимыми медикаментами, заверил он.
"Медики приложат максимум усилий для скорейшего выздоровления пациентов. Этот вопрос контролирую лично. Каждый погибший, каждый пострадавший – наша общая боль. Поддержим семьи, окажем всю необходимую помощь. А враг должен знать: никогда не забудем и никогда не простим. Возмездие неминуемо", - заключил Пасечник.
Ранее украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Ранения получили четыре человека, повреждения получило несколько зданий. Городские службы ликвидируют последствия происшествия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородок
В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые
ВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли
Последствия падения беспилотника в Гвардейском в Симферопольском районе
Вчера, 18:19
Над Крымом сбит беспилотник
Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаБезопасностьНовостиОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:43Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
18:32СЗ Лучистое и Прибрежное присоединились к Группе компаний "ИнтерСтрой"
18:15В Севастополе рейсовый автобус ушел в кювет с заснеженной дороги
17:34Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых
17:21Захарова оценила перспективы петиции к Зеленскому о снарядах с ураном
16:58Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ
16:21Зачем так много: в Севастополе объяснили реставрацию обелиска за 730 млн
16:07Удары России и потери ВСУ – сводка Минобороны по спецоперации
15:45В РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лавры
15:25Российские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"
15:08Контрнаступление ВСУ: Картаполов оценил готовность российских войск
14:46Развожаев предупредил о звуках взрывов в Севастополе
14:22Жестокое убийство в Джанкое: женщина заколола сожителя отверткой и ножом
14:0910 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту
13:47Аксенов пригрозил главам городов Крыма за уборку, дороги и газификацию
13:26В Симферополе увековечили память легендарного лидера крымских профсоюзов
13:09МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике
12:32Генерал-полковник назвал самое важное изменение в армии России за год СВО
12:16Наступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз
12:02Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности
Лента новостейМолния