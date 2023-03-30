https://crimea.ria.ru/20230330/udar-po-troitskomu-v-lnr-odin-pogibshiy-i-15-ranenykh-1127883445.html

Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых

Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Удар по Троицкому в ЛНР: один погибший и 15 раненых

Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T17:34

2023-03-30T17:34

2023-03-30T17:34

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

всу (вооруженные силы украины)

украина

безопасность

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Один человек погиб и 15 получили травмы в результате украинского обстрела поселка Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.Всем раненным будет оказана помощь, их обеспечат необходимыми медикаментами, заверил он."Медики приложат максимум усилий для скорейшего выздоровления пациентов. Этот вопрос контролирую лично. Каждый погибший, каждый пострадавший – наша общая боль. Поддержим семьи, окажем всю необходимую помощь. А враг должен знать: никогда не забудем и никогда не простим. Возмездие неминуемо", - заключил Пасечник.Ранее украинские войска выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Ранения получили четыре человека, повреждения получило несколько зданий. Городские службы ликвидируют последствия происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородокВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВСУ обстреляли ферму в Брянской области: 20 коров погибли

https://crimea.ria.ru/20230329/nad-krymom-srabotala-pvo-1127853168.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, всу (вооруженные силы украины), украина, безопасность, новости, обстрелы всу