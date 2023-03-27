https://crimea.ria.ru/20230327/vsu-udarili-po-melitopolyu-raketami-iz-himars--balitskiy-1127799874.html

ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий

ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.03.2023

ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий

Украинские войска в понедельник выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T16:33

2023-03-27T16:33

2023-03-27T16:33

запорожская область

мелитополь

происшествия

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

общество

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек.Городские службы уже работают над устранением последствий удара. Сейчас специалисты восстанавливают остекление домов, которые находятся рядом со зданием техникума."Все последствия артобстрела будут в кратчайшие сроки ликвидированы. Людям будет оказана помощь", - добавил Балицкий.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородокВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно

https://crimea.ria.ru/20230327/v-mariupole-vzorvan-avtomobil-nachalnika-politsii---chto-izvestno-1127786573.html

запорожская область

мелитополь

новые регионы россии

украина

россия

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запорожская область, мелитополь, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, общество, украина, россия