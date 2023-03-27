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ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.03.2023
ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий
Украинские войска в понедельник выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T16:33
2023-03-27T16:33
запорожская область
мелитополь
происшествия
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
общество
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек.Городские службы уже работают над устранением последствий удара. Сейчас специалисты восстанавливают остекление домов, которые находятся рядом со зданием техникума."Все последствия артобстрела будут в кратчайшие сроки ликвидированы. Людям будет оказана помощь", - добавил Балицкий.ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел Мелитополя: под удар попали студенческое общежитие и авиагородокВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеВ Мариуполе взорван автомобиль начальника полиции - что известно
https://crimea.ria.ru/20230327/v-mariupole-vzorvan-avtomobil-nachalnika-politsii---chto-izvestno-1127786573.html
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запорожская область, мелитополь, происшествия, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии, общество, украина, россия
ВСУ ударили по Мелитополю ракетами из HIMARS – Балицкий

ВСУ выпустили по Мелитополю шесть ракет из РСЗО HIMARS – четыре достигли целы

16:33 27.03.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Украинские войска в понедельник выпустили по Мелитополю шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, две из них удалось сбить, четыре достигли цели. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В понедельник утром ВСУ обстреляли центр Мелитополя, повреждения получили несколько домов, в том числе здание около многопрофильного колледжа. В результате обстрела ранены четыре человека. В больницу, по последним данным, доставили двоих. В здании общежития МГУ имени Макаренко выбито 42 окна. Эвакуировано 46 человек.
"Сегодня рано утром укронацистские войска обстреляли техникум. Пакет был из шести ракет HIMARS, две ракеты удалось сбить ПВО. К сожалению, четыре долетели до цели. Мелитопольский многопрофильный колледж – абсолютно мирный объект. Есть пострадавшие. Всем им оказана медицинская помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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"Все последствия артобстрела будут в кратчайшие сроки ликвидированы. Людям будет оказана помощь", - добавил Балицкий.
ВСУ регулярно обстреливают подконтрольную России часть Запорожской области. Ранее сообщалось, что над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Кроме того, в городе периодически происходят теракты с использованием самодельных взрывных устройств. Так, 23 марта в Мелитополе в результате взрыва ранения получил полицейский. Мужчина госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.
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Запорожская областьМелитопольПроисшествияЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы РоссииОбществоУкраинаРоссия
 
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