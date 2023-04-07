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ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа
ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа - РИА Новости Крым, 07.04.2023
ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа
Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали гражданские объекты. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T21:26
2023-04-07T21:26
пологи
запорожская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали гражданские объекты. Об этом сообщили в городской администрации.Там подчеркнули, что ВСУ целились по гражданской инфораструктуре, военных объектов или подразделений российских военных вблизи от мест удара не было.В феврале украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации.В январе четыре мирных жителя погибли, еще пять были тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемУкраинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
пологи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пологи, запорожская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, происшествия, новости
ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа

ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: пострадали школа, дом малютки и поликлиника

21:26 07.04.2023
 
© Администрация города ПологиГород Пологи. Последствия обстрела ВСУ
Город Пологи. Последствия обстрела ВСУ
© Администрация города Пологи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали гражданские объекты. Об этом сообщили в городской администрации.
"Город Пологи сегодня в 14:00 подвергся артиллерийскому удару со стороны вооруженных сил Украины. Были повреждены спортивная школа, здание районного дома культуры, дом малютки и поликлиника", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Там подчеркнули, что ВСУ целились по гражданской инфораструктуре, военных объектов или подразделений российских военных вблизи от мест удара не было.
В феврале украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации.
В январе четыре мирных жителя погибли, еще пять были тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи.
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ПологиЗапорожская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаРоссияПроисшествияНовости
 
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