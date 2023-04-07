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ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа

ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа - РИА Новости Крым, 07.04.2023

ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа

Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали гражданские объекты. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T21:26

2023-04-07T21:26

2023-04-07T21:26

пологи

запорожская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

россия

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Город Пологи Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, пострадали гражданские объекты. Об этом сообщили в городской администрации.Там подчеркнули, что ВСУ целились по гражданской инфораструктуре, военных объектов или подразделений российских военных вблизи от мест удара не было.В феврале украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня HIMARS гражданские объекты в городе, в результате обстрела повреждены жилые дома и городские коммуникации.В январе четыре мирных жителя погибли, еще пять были тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУЧетыре человека погибли в результате обстрела моста под МелитополемУкраинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области

пологи

запорожская область

новые регионы россии

украина

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пологи, запорожская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, россия, происшествия, новости