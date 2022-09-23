https://crimea.ria.ru/20220923/ukrainskie-diversanty-prorvalis-v-rayon-polog-zaporozhskoy-oblasti-1124603676.html
Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
Диверсионно-разведывательная группа на двух машинах прорвалась на освобожденную территорию Запорожской области в районе города Пологи. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T17:15
2022-09-23T17:15
2022-09-23T17:15
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Диверсионно-разведывательная группа на двух машинах прорвалась на освобожденную территорию Запорожской области в районе города Пологи. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.По его словам, туда же переброшены подразделения силовиков, чтобы обезвредить ДРГ: "Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории или уничтожат", - добавил глава региона и подчеркнул, что диверсантов "ждет наказание по закону военного времени".23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Украинские диверсанты прорвались в район Полог Запорожской области
Украинская ДРГ на двух машинах прорвалась к запорожским Пологам
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Диверсионно-разведывательная группа на двух машинах прорвалась на освобожденную территорию Запорожской области в районе города Пологи. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий, пишет РИА Новости.
"Прорвалась группа ДРГ в районе Пологи. Была в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки", - сообщил Балицкий.
По его словам, туда же переброшены подразделения силовиков, чтобы обезвредить ДРГ: "Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории или уничтожат", - добавил глава региона и подчеркнул, что диверсантов "ждет наказание по закону военного времени".
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о вхождении регионов в состав Российской Федерации. Участки открылись в 8:00. Референдум будет продолжаться пять дней, он предусматривает как голосование на избирательных участках, так и на придомовых территориях и по заявлениям на дому.