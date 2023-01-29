Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
Балицкий: в результате обстрела ВСУ моста под Мелитополем погибли четыре человека
19:01 29.01.2023 (обновлено: 19:03 29.01.2023)
© Telegram Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
© Telegram Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетного удара ВСУ по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, по предварительным данным погибли четверо и ранены пять человек. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что около 12.30 ВСУ нанесли удар по мосту через реку Молочная, есть погибшие пострадавшие. Удар был нанесен в момент проведения ремонтных работ работниками железной дороги.
По информации Балицкого, страляли из РСЗО HIMARS.
"По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан", - написал врио губернатора в своем Telegram.
Балицкий также пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоБалицкий - о последствиях ракетного обстрела Мелитопольского района
Балицкий - о последствиях ракетного обстрела Мелитопольского района
По информации Рогова, было выпущено три ракеты HIMARS, одну из которых удалось сбить.
В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По его словам, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозу.
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