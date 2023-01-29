Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
В результате ракетного удара ВСУ по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, по предварительным данным погибли четверо и ранены пять человек. Об... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T19:01
2023-01-29T19:03
запорожская область
мелитопольский район
владимир рогов
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
новые регионы россии
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/03/1125662750_199:2:1242:589_1920x0_80_0_0_96832b6cfe371dd6bac6c598f8bc3daa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетного удара ВСУ по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, по предварительным данным погибли четверо и ранены пять человек. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что около 12.30 ВСУ нанесли удар по мосту через реку Молочная, есть погибшие пострадавшие. Удар был нанесен в момент проведения ремонтных работ работниками железной дороги.По информации Балицкого, страляли из РСЗО HIMARS."По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан", - написал врио губернатора в своем Telegram. Балицкий также пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшимПо информации Рогова, было выпущено три ракеты HIMARS, одну из которых удалось сбить.В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По его словам, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозу.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора СальдоВ Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известноЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
запорожская область
мелитопольский район
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/03/1125662750_87:0:1222:851_1920x0_80_0_0_91a40d8de39b5b34dbb1fc85dcdfc958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, мелитопольский район, владимир рогов, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новые регионы россии, евгений балицкий
Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем

Балицкий: в результате обстрела ВСУ моста под Мелитополем погибли четыре человека

19:01 29.01.2023 (обновлено: 19:03 29.01.2023)
 
© Telegram Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
© Telegram Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетного удара ВСУ по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, по предварительным данным погибли четверо и ранены пять человек. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что около 12.30 ВСУ нанесли удар по мосту через реку Молочная, есть погибшие пострадавшие. Удар был нанесен в момент проведения ремонтных работ работниками железной дороги.
По информации Балицкого, страляли из РСЗО HIMARS.
"По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан", - написал врио губернатора в своем Telegram.
Балицкий также пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшим
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения БалицкогоБалицкий - о последствиях ракетного обстрела Мелитопольского района
Балицкий - о последствиях ракетного обстрела Мелитопольского района
© Telegram врио главы Запорожской области Евгения Балицкого
Балицкий - о последствиях ракетного обстрела Мелитопольского района
По информации Рогова, было выпущено три ракеты HIMARS, одну из которых удалось сбить.
В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По его словам, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
В Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известно
Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
 
Запорожская областьМелитопольский районВладимир РоговВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСВОНовые регионы РоссииЕвгений Балицкий
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:25Главные события и заявления дня: 29 января
19:54Я устал, я ухожу: о чем говорит постоянная утомляемость
19:30Главные новости Крыма: 29 января
19:01Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
18:45Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - эксперт
18:27Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму
18:09Умер создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук
17:46Как выжить в эпоху технологий и искусственного интеллекта
17:07Опасная погода: в Крыму возможны подтопления и остановка паромов
16:35ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы
16:02Землетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысяче
15:37В Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды
15:10Наступление армии России: противник несет потери в Угледаре и Курахово
14:42МИД России жестко ответил на удары ВСУ по больницам
14:33ВСУ обстреляли из минометов Курскую область
13:52"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
13:17Николай Дроздов попал в реанимацию - СМИ
13:09Трагедия на Кубани: при пожаре в жилом доме погибли трое детей - видео
12:40Как работает Керченская переправа 29 января - погода и трафик
12:23COVID-19 в Крыму и Севастополе: оперативные данные на 29 января
Лента новостейМолния