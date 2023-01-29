https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html

Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем

Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем

В результате ракетного удара ВСУ по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, по предварительным данным погибли четверо и ранены пять человек. Об... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T19:01

2023-01-29T19:01

2023-01-29T19:03

запорожская область

мелитопольский район

владимир рогов

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

новые регионы россии

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В результате ракетного удара ВСУ по мосту в поселке Светлодолинское Мелитопольского района, по предварительным данным погибли четверо и ранены пять человек. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что около 12.30 ВСУ нанесли удар по мосту через реку Молочная, есть погибшие пострадавшие. Удар был нанесен в момент проведения ремонтных работ работниками железной дороги.По информации Балицкого, страляли из РСЗО HIMARS."По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Киевские власти целенаправленно били по гражданскому объекту, совершив очередное преступление против мирных граждан", - написал врио губернатора в своем Telegram. Балицкий также пообещал оказать помощь семьям погибших и пострадавшимПо информации Рогова, было выпущено три ракеты HIMARS, одну из которых удалось сбить.В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По его словам, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозу.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора СальдоВ Бердянске возле школы прогремел мощный взрыв: что известноЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы

запорожская область

мелитопольский район

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитопольский район, владимир рогов, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новые регионы россии, евгений балицкий