https://crimea.ria.ru/20230128/chetyre-skhrona-za-raz-v-khersonskoy-oblasti-nashli-patrony-i-granatomety-1126642444.html

Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы

Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы

В Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Об этом сообщили в главке... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T17:24

2023-01-28T17:24

2023-01-28T17:29

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Отмечается, что четыре схрона вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.По данным силовиков, в одной из хозпостроек Новоивановки обнаружены две тротиловые шашки по 200 граммов, две гранаты Ф-1 с запалами, пара детонаторов и 100 патронов различного калибра.Кроме того, в сельскохозяйственных угодьях поблизости от этого села правоохранители выявили еще один тайник с 20 выстрелами и пятью стартовыми двигателями для гранатометов.Еще один тайник с 45 патронами калибра 5,45, гранатой РГД и взрывателем полицейские выявили на территории зернотока в селе Михайловка.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Запорожской и Херсонской областях. Так, 22 января в Энергодаре в доме местного "казачьего генерала" выявили ри автомата Калашникова, 1,3 тысячи патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военную форму украинского образца.12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетамиВ Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУСтанковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон

https://crimea.ria.ru/20221125/set-skhronov-s-minami-nashli-v-energodare-1125540468.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vozle-zdaniya-telekompanii-v-melitopole-nayden-skhron-so-vzryvchatkoy-1125101215.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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