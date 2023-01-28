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Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
В Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Об этом сообщили в главке... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T17:24
2023-01-28T17:29
херсонская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
сво
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Отмечается, что четыре схрона вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.По данным силовиков, в одной из хозпостроек Новоивановки обнаружены две тротиловые шашки по 200 граммов, две гранаты Ф-1 с запалами, пара детонаторов и 100 патронов различного калибра.Кроме того, в сельскохозяйственных угодьях поблизости от этого села правоохранители выявили еще один тайник с 20 выстрелами и пятью стартовыми двигателями для гранатометов.Еще один тайник с 45 патронами калибра 5,45, гранатой РГД и взрывателем полицейские выявили на территории зернотока в селе Михайловка.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Запорожской и Херсонской областях. Так, 22 января в Энергодаре в доме местного "казачьего генерала" выявили ри автомата Калашникова, 1,3 тысячи патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военную форму украинского образца.12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетамиВ Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУСтанковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
https://crimea.ria.ru/20221125/set-skhronov-s-minami-nashli-v-energodare-1125540468.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, сво, новые регионы россии, новости
Четыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы

Силовики нашли в Херсонской области схроны с ручными гранатометами и сотней патронов

17:24 28.01.2023 (обновлено: 17:29 28.01.2023)
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиПатроны, найденные в схронах Херсонской области
Патроны, найденные в схронах Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители за один день рассекретили несколько тайников с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Об этом сообщили в главке МВД по региону.
Отмечается, что четыре схрона вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.
По данным силовиков, в одной из хозпостроек Новоивановки обнаружены две тротиловые шашки по 200 граммов, две гранаты Ф-1 с запалами, пара детонаторов и 100 патронов различного калибра.
Кроме того, в сельскохозяйственных угодьях поблизости от этого села правоохранители выявили еще один тайник с 20 выстрелами и пятью стартовыми двигателями для гранатометов.
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"В этот же день полицейские обнаружили три ручных противотанковых гранатомета в заброшенном строении в селе Геническая Горка. Все боеприпасы были уничтожены на месте с помощью бойцов Росгвардии", - сказано в сообщении.

Еще один тайник с 45 патронами калибра 5,45, гранатой РГД и взрывателем полицейские выявили на территории зернотока в селе Михайловка.
Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Запорожской и Херсонской областях. Так, 22 января в Энергодаре в доме местного "казачьего генерала" выявили ри автомата Калашникова, 1,3 тысячи патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военную форму украинского образца.
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12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.
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