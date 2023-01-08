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В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ
В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2023
В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ
В Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T19:16
2023-01-08T19:16
херсонская область
гу мвд по херсонской области
происшествия
новые регионы россии
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.Схрон обнаружен в Геническом муниципалитете. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с 89 боевыми патронами калибра 5,45 мм, три магазина к автомату калашникова и форму ВСУ", - сказано в сообщении.Отмечается, что на тайник правоохранителей вывел местный житель. По его словам, оружие, боеприпасы и форму боец оставил в феврале прошлого года, убегая от наступающих сил СВО. Ведется дальнейшая проверка.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Херсонской области. Подобная находка была обнаружена 7 января в селе Михайловка. Там были изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, две дымовых гранаты, два реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1597 калибра 7,62 мм.В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской областиВ схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снарядыСтанковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, гу мвд по херсонской области, происшествия, новые регионы россии, сво, новости
В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ

В Херсонской области силовики нашли в схроне оружие и форму сбежавшего бойца ВСУ

19:16 08.01.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Херсонской области обнаружили оружие, боеприпасы и форму, которую бросил сбежавший солдат ВСУ
В Херсонской области обнаружили оружие, боеприпасы и форму, которую бросил сбежавший солдат ВСУ
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Схрон обнаружен в Геническом муниципалитете.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с 89 боевыми патронами калибра 5,45 мм, три магазина к автомату калашникова и форму ВСУ", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на тайник правоохранителей вывел местный житель. По его словам, оружие, боеприпасы и форму боец оставил в феврале прошлого года, убегая от наступающих сил СВО. Ведется дальнейшая проверка.
Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Херсонской области. Подобная находка была обнаружена 7 января в селе Михайловка. Там были изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, две дымовых гранаты, два реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1597 калибра 7,62 мм.
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В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.
В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
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Херсонская областьГУ МВД по Херсонской областиПроисшествияНовые регионы РоссииСВОНовости
 
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