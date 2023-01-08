https://crimea.ria.ru/20230108/v-khersonskoy-oblasti-v-skhrone-nashli-formu-i-oruzhie-sbezhavshego-soldata-vsu-1126297053.html

В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ

В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ - РИА Новости Крым, 08.01.2023

В Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ

В Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T19:16

2023-01-08T19:16

2023-01-08T19:16

херсонская область

гу мвд по херсонской области

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области силовики нашли форму, оружие и боеприпасы сбежавшего бойца ВСУ. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.Схрон обнаружен в Геническом муниципалитете. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с 89 боевыми патронами калибра 5,45 мм, три магазина к автомату калашникова и форму ВСУ", - сказано в сообщении.Отмечается, что на тайник правоохранителей вывел местный житель. По его словам, оружие, боеприпасы и форму боец оставил в феврале прошлого года, убегая от наступающих сил СВО. Ведется дальнейшая проверка.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами в Херсонской области. Подобная находка была обнаружена 7 января в селе Михайловка. Там были изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, две дымовых гранаты, два реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1597 калибра 7,62 мм.В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской областиВ схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снарядыСтанковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон

https://crimea.ria.ru/20221219/kadyrov-pokazal-video-naydennykh-skhronov-s-natovskim-oruzhiem-1125983123.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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