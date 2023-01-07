Рейтинг@Mail.ru
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230107/sotni-patronov-i-granaty-nashli-v-taynike-v-khersonskoy-oblasti-1126292851.html
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона. РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T19:56
2023-01-07T19:56
гу мвд по херсонской области
происшествия
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123307942_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_32ab66453fc937522c5553991c9220e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона.Так, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка Херсонской области.Там уточнили, что сейчас ведется проверка по факту опасной находки."Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается", — добавили в МВД.В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемСеть схронов с минами нашли в ЭнергодареНа Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123307942_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e9570acc7249a7cd41637512f1d1f5a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гу мвд по херсонской области, происшествия, херсонская область
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области

В Херсонской области в тайнике нашли больше двух тысяч патронов и гранаты

19:56 07.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона.
Так, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка Херсонской области.
"Изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, 2 дымовых гранаты, 2 реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1597 калибра 7,62 мм", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что сейчас ведется проверка по факту опасной находки.
"Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается", — добавили в МВД.
В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.
В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружием
Сеть схронов с минами нашли в Энергодаре
На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
 
ГУ МВД по Херсонской областиПроисшествияХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:42Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
20:07Главные события и заявления дня: 7 января
19:56Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
19:53Профессор озвучила критерии отбора репетитора перед ЕГЭ
19:52Главные новости Крыма: 7 января
19:15Нововведения 2023 года для инвалидов: индексация пенсий и выплат
18:39Откуда уши торчат: что надо знать про кроликов
18:0415% россиян недовольны полученными под ёлочку подарками
17:29Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома
17:00Горный серпантин на Ай-Петри расчистили от снега
16:39Что наша жизнь - игра: как провести праздники всей семье
16:12По дороге к Керченскому проливу массовое ДТП: шесть человек пострадали
15:39"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФ
15:35Турции хватит найденного в Черном море газа на 33 года - власти
15:22Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
14:55Киев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО
14:16Аниматор Миядзаки нарисовал кролика в честь наступающего года
14:08Как встретили Рождество православные в разных странах мира - фото
13:49В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
13:05Военных священников в зоне спецоперации не хватает - РПЦ
Лента новостейМолния