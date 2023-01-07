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Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области

Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона. РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T19:56

2023-01-07T19:56

2023-01-07T19:56

гу мвд по херсонской области

происшествия

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона.Так, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка Херсонской области.Там уточнили, что сейчас ведется проверка по факту опасной находки."Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается", — добавили в МВД.В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемСеть схронов с минами нашли в ЭнергодареНа Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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