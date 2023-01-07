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Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона. РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T19:56
2023-01-07T19:56
2023-01-07T19:56
гу мвд по херсонской области
происшествия
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона.Так, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка Херсонской области.Там уточнили, что сейчас ведется проверка по факту опасной находки."Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается", — добавили в МВД.В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемСеть схронов с минами нашли в ЭнергодареНа Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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гу мвд по херсонской области, происшествия, херсонская область
Сотни патронов и гранаты нашли в тайнике в Херсонской области
В Херсонской области в тайнике нашли больше двух тысяч патронов и гранаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Херсонской области полицейские нашли тайник с патронами и гранатами. Об этом сообщили в главном управлении МВД региона.
Так, правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили тайник на чердаке заброшенного здания в селе Михайловка Херсонской области.
"Изъяты 23 выстрела для подствольного гранатомета, 2 дымовых гранаты, 2 реактивных сигнальных патрона, 913 патронов калибра 5,45 мм и 1597 калибра 7,62 мм", — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что сейчас ведется проверка по факту опасной находки.
"Системная работа по изъятию оружия и боеприпасов, противодействию проявлениям терроризма в Херсонской области продолжается", — добавили в МВД.
В декабре правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили
три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины.
В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник
, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
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