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В схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снаряды

В схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снаряды - РИА Новости Крым, 25.12.2022

В схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снаряды

Правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T11:38

2022-12-25T11:38

2022-12-25T11:39

херсонская область

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Правоохранители Херсонской области за неделю обнаружили три схрона с десятками фугасных и танковых снарядов, сигнальными ракетами, тысячами патронов и формой бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в главном управлении МВД Херсонской области.Один из тайных оружейных схронов был найден накануне в Алешках в доме одного из местных жителей, который уехал на Украину."Обнаружена и изъята реактивно-штурмовая граната, ружье ИЖ-58, четыре гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5 и семь запалов к ним, сигнальные ракеты, 89 патронов калибра 9 мм и 1026 патронов калибра 5,45 мм, а также форма ВСУ", — сообщили в МВД.Еще один тайник был обнаружен на окраине Новой Каховки. Там правоохранители нашли боеприпасы для танка."Сотрудники полиции обнаружили у разрушенной газозаправочной станции 12 осколочно-фугасных снарядов, два кумулятивных танковых снаряда калибра 125 мм и 14 пороховых выстрелов калибра 125 мм", — рассказали в ведомстве.Третий тайник был обнаружен в заброшенном доме села Новокиевка. Там полицейские нашли заряды к РПГ, пластид и гранаты."Правоохранители изъяли четыре выстрела к РПГ-7, гранату Ф-1 со взрывателем, 50 г пластида, 30 патронов калибра 5,45 мм, пулеметную ленту и форму ВСУ", — добавили в МВД.В конце ноября на базе отдыха в селе Счастливцево Херсонской области силовики нашли тайник, в котором хранились 127 артиллерийских снарядов калибра 152 мм.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадыров показал видео найденных схронов с натовским оружиемСеть схронов с минами нашли в ЭнергодареНа Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами

https://crimea.ria.ru/20221217/stankovyy-pulemet-i-tri-sotni-patronov-v-khersonskoy-oblasti-nashli-skhron-1125952549.html

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херсонская область, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), гу мвд по херсонской области, сво, новости, безопасность