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В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами - РИА Новости Крым, 15.01.2023
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В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами - РИА Новости Крым, 15.01.2023
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T14:11
2023-01-15T14:20
запорожская область
владимир рогов
происшествия
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Инженерно-саперная группа уничтожила обнаруженные боеприпасы на месте путем подрыва.Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.
https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html
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запорожская область, владимир рогов, происшествия, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), сво
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами

Рогов: в Запорожской области уничтожен схрон противотанковыми ракетами

14:11 15.01.2023 (обновлено: 14:20 15.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevТанк Т-72Б3 во время прохождения полосы препятствий
Танк Т-72Б3 во время прохождения полосы препятствий - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В ходе проверки полученной оперативной информации сотрудники полиции совместно с сотрудниками ГСБ (Государственной службы безопасности – ред.) и Росгвардии в Токмакском районе в окрестностях села Долина в лесополосе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Инженерно-саперная группа уничтожила обнаруженные боеприпасы на месте путем подрыва.
Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.
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Запорожская областьВладимир РоговПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)СВО
 
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