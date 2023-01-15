https://crimea.ria.ru/20230115/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhili-skhron-s-protivotankovymi-raketami-1126405029.html

В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами

В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами - РИА Новости Крым, 15.01.2023

В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами

В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 15.01.2023

2023-01-15T14:11

2023-01-15T14:11

2023-01-15T14:20

запорожская область

владимир рогов

происшествия

новые регионы россии

новости

всу (вооруженные силы украины)

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120658498_0:86:1620:997_1920x0_80_0_0_1460f5951687edbe4b98e7e67eb19815.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Инженерно-саперная группа уничтожила обнаруженные боеприпасы на месте путем подрыва.Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.

https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, владимир рогов, происшествия, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), сво