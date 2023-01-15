https://crimea.ria.ru/20230115/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhili-skhron-s-protivotankovymi-raketami-1126405029.html
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами - РИА Новости Крым, 15.01.2023
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 15.01.2023
2023-01-15T14:11
2023-01-15T14:11
2023-01-15T14:20
запорожская область
владимир рогов
происшествия
новые регионы россии
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Токмакском районе Запорожской области обнаружена землянка, в которой были спрятаны противотанковые ракеты, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Инженерно-саперная группа уничтожила обнаруженные боеприпасы на месте путем подрыва.Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов.
https://crimea.ria.ru/20230115/plokhie-novosti-dlya-kieva-nazvany-sroki-postavok-tankov-leopard-ukraine-1126403358.html
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запорожская область, владимир рогов, происшествия, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), сво
В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетами
Рогов: в Запорожской области уничтожен схрон противотанковыми ракетами
14:11 15.01.2023 (обновлено: 14:20 15.01.2023)