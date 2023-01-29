https://crimea.ria.ru/20230129/vsu-udarili-iz-himars-po-mostu-v-melitopolskom-rayone-est-zhertvy-1126654126.html
ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы
ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.01.2023
ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы
В воскресенье в результате ракетного удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T16:35
2023-01-29T16:35
2023-01-29T16:42
запорожская область
мелитопольский район
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
владимир рогов
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в результате ракетного удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его информации, около 12.30 был нанесен удар по мосту через реку Молочная в поселке Светлодолинское."Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения"", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По его словам, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозу.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – РоговПогибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARSВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
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запорожская область, мелитопольский район, всу (вооруженные силы украины), происшествия, владимир рогов, сво
ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы
Рогов: в результате ракетного удара по мосту в Мелитопольском районе погибли мирные жители
16:35 29.01.2023 (обновлено: 16:42 29.01.2023)