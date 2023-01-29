https://crimea.ria.ru/20230129/vsu-udarili-iz-himars-po-mostu-v-melitopolskom-rayone-est-zhertvy-1126654126.html

ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы

ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы - РИА Новости Крым, 29.01.2023

ВСУ ударили из HIMARS по мосту в Мелитопольском районе: есть жертвы

В воскресенье в результате ракетного удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T16:35

2023-01-29T16:35

2023-01-29T16:42

запорожская область

мелитопольский район

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

владимир рогов

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье в результате ракетного удара ВСУ по мосту в Мелитопольском районе погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его информации, около 12.30 был нанесен удар по мосту через реку Молочная в поселке Светлодолинское."Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ. Есть пострадавшие, в том числе погибшие и раненые среди мирного населения"", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины сформировали крупную группировку в районе Запорожья, насчитывающую до 40 тысяч боевиков, для контрнаступления на этом участке фронта. По его словам, российские войска занимают населенные пункты, находящиеся в "серой зоне", чтобы нейтрализовать эту угрозу.Читайте также на РИА Новости Крым:Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – РоговПогибли 14 человек: ВСУ ударили по больнице Новоайдара из HIMARSВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки

запорожская область

мелитопольский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитопольский район, всу (вооруженные силы украины), происшествия, владимир рогов, сво