Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов
Рогов: уровень воды в Днепре в районе Запорожья упал до катастрофически низких параметров
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУровень реки Днепр в районе города Запорожья
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев", заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Тем временем уровень воды в Днепре в районе города Запорожья продолжает падать до катастрофически низких параметров. Англосаксы руками режима Зеленского создают еще одну экологическую катастрофу", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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По мнению представителя администрации региона, обмеление Днепра является следствием перекрытия киевским режимом гидротехнических затворов на нескольких гидроэлектростанциях. Это делается для того, чтобы облегчить украинским военным форсирование реки в предстоящей попытке наступления, считает Рогов.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУровень реки Днепр в районе города Запорожья
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Уровень реки Днепр в районе города Запорожья
На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника.
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