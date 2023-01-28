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Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов
Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов
Уровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев", заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T10:07
2023-01-28T10:07
запорожская область
украина
днепр (город на украине)
владимир рогов
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев", заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Тем временем уровень воды в Днепре в районе города Запорожья продолжает падать до катастрофически низких параметров. Англосаксы руками режима Зеленского создают еще одну экологическую катастрофу", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По мнению представителя администрации региона, обмеление Днепра является следствием перекрытия киевским режимом гидротехнических затворов на нескольких гидроэлектростанциях. Это делается для того, чтобы облегчить украинским военным форсирование реки в предстоящей попытке наступления, считает Рогов.На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – БалицкийРоссийские военные разбили семь групп диверсантов ВСУДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html
запорожская область
украина
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запорожская область, украина, днепр (город на украине), владимир рогов, экология
Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов

Рогов: уровень воды в Днепре в районе Запорожья упал до катастрофически низких параметров

10:07 28.01.2023
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУровень реки Днепр в районе города Запорожья
Уровень реки Днепр в районе города Запорожья
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев", заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Тем временем уровень воды в Днепре в районе города Запорожья продолжает падать до катастрофически низких параметров. Англосаксы руками режима Зеленского создают еще одну экологическую катастрофу", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
12 ноября 2022, 12:13
ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
По мнению представителя администрации региона, обмеление Днепра является следствием перекрытия киевским режимом гидротехнических затворов на нескольких гидроэлектростанциях. Это делается для того, чтобы облегчить украинским военным форсирование реки в предстоящей попытке наступления, считает Рогов.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУровень реки Днепр в районе города Запорожья
Уровень реки Днепр в районе города Запорожья
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Уровень реки Днепр в районе города Запорожья
На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника.
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Запорожская областьУкраинаДнепр (город на Украине)Владимир РоговЭкология
 
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