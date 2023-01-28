https://crimea.ria.ru/20230128/uroven-vody-v-dnepre-v-rayone-zaporozhya-katastroficheski-padaet--rogov-1126637191.html

Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов

Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Уровень воды в Днепре в районе Запорожья катастрофически падает – Рогов

Уровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев", заявил член главного совета... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T10:07

2023-01-28T10:07

2023-01-28T10:07

запорожская область

украина

днепр (город на украине)

владимир рогов

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Уровень воды в Днепре в районе Запорожья продолжает катастрофически падать из-за действий киевского режима и его западных "хозяев", заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Тем временем уровень воды в Днепре в районе города Запорожья продолжает падать до катастрофически низких параметров. Англосаксы руками режима Зеленского создают еще одну экологическую катастрофу", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По мнению представителя администрации региона, обмеление Днепра является следствием перекрытия киевским режимом гидротехнических затворов на нескольких гидроэлектростанциях. Это делается для того, чтобы облегчить украинским военным форсирование реки в предстоящей попытке наступления, считает Рогов.На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – БалицкийРоссийские военные разбили семь групп диверсантов ВСУДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо

https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html

запорожская область

украина

днепр (город на украине)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, украина, днепр (город на украине), владимир рогов, экология