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ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 14.01.2023
ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T20:29
2023-01-14T20:29
2023-01-14T20:35
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мелитополь
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.По предварительным данным, снаряды попали в магазин и администрацию.Как сообщалось, ранее ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка и город Пологи Запорожской области, в результате чего погибли шесть человек, несколько жителей получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняТри дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
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запорожская область, мелитополь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости, россия, украина
ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
Рогов: четыре человека погибли и пятеро ранены при обстреле ВСУ города Пологи
20:29 14.01.2023 (обновлено: 20:35 14.01.2023)