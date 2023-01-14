https://crimea.ria.ru/20230114/vsu-obstrelyali-pologi-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-ranenye-1126402258.html

ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые

ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 14.01.2023

ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые

Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T20:29

2023-01-14T20:29

2023-01-14T20:35

запорожская область

мелитополь

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.По предварительным данным, снаряды попали в магазин и администрацию.Как сообщалось, ранее ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка и город Пологи Запорожской области, в результате чего погибли шесть человек, несколько жителей получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняТри дрона-камикадзе атаковали Мелитополь

запорожская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитополь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости, россия, украина