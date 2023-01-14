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ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 14.01.2023
ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые
Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T20:29
2023-01-14T20:35
запорожская область
мелитополь
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.По предварительным данным, снаряды попали в магазин и администрацию.Как сообщалось, ранее ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка и город Пологи Запорожской области, в результате чего погибли шесть человек, несколько жителей получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиZлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняТри дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
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запорожская область, мелитополь, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости, россия, украина
ВСУ обстреляли Пологи Запорожской области: есть погибшие и раненые

Рогов: четыре человека погибли и пятеро ранены при обстреле ВСУ города Пологи

20:29 14.01.2023 (обновлено: 20:35 14.01.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация на линии соприкосновения в Донецкой области
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены в результате украинского обстрела города Пологи Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.
По предварительным данным, снаряды попали в магазин и администрацию.
"Прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации. На данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения", - сообщил он.
Как сообщалось, ранее ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в поселке Васильевка и город Пологи Запорожской области, в результате чего погибли шесть человек, несколько жителей получили ранения.
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