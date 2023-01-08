https://crimea.ria.ru/20230108/tri-droka-kamikadze-atakovali-melitopol-1126297911.html

Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь

Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь

В воскресенье над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T15:58

2023-01-08T15:58

2023-01-08T16:14

запорожская область

происшествия

новые регионы россии

сво

всу (вооруженные силы украины)

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, беспилотники-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.Четвертого января стало известно об обстрелах Васильевки и Пологов. Тогда Рогов сообщал, что удары пришлись по жилому многоэтажному дому. Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем число жертв возросло до пяти. Позже врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Среди раненых была шестнадцатилетняя девушка.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняОгненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести

запорожская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот