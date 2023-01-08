Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
Рогов: над Мелитополем сбиты три украинских беспилотника-камикадзе
15:58 08.01.2023 (обновлено: 16:14 08.01.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, беспилотники-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.
"Сегодня в городе сработала система ПВО Вооруженных сил России, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе. Киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты нашего города с целью банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу", - написал Рогов.
Четвертого января стало известно об обстрелах Васильевки и Пологов. Тогда Рогов сообщал, что удары пришлись по жилому многоэтажному дому. Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем число жертв возросло до пяти. Позже врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Среди раненых была шестнадцатилетняя девушка.
Читайте также на РИА Новости Крым: