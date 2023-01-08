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Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
В воскресенье над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T15:58
2023-01-08T16:14
запорожская область
происшествия
новые регионы россии
сво
всу (вооруженные силы украины)
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, беспилотники-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.Четвертого января стало известно об обстрелах Васильевки и Пологов. Тогда Рогов сообщал, что удары пришлись по жилому многоэтажному дому. Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем число жертв возросло до пяти. Позже врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Среди раненых была шестнадцатилетняя девушка.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняОгненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, новые регионы россии, сво, всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот
Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь

Рогов: над Мелитополем сбиты три украинских беспилотника-камикадзе

15:58 08.01.2023 (обновлено: 16:14 08.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье над Мелитополем средствами противовоздушной обороны России сбиты три украинских беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, беспилотники-камикадзе планировали нанести удар по гражданским объектам города.
"Сегодня в городе сработала система ПВО Вооруженных сил России, были сбиты три вражеских беспилотника-камикадзе. Киевский режим продолжает проводить откровенно террористические атаки на гражданские объекты нашего города с целью банального запугивания и мести за отсутствие успехов на фронте и невозможности переломить ситуацию в свою пользу", - написал Рогов.
Четвертого января стало известно об обстрелах Васильевки и Пологов. Тогда Рогов сообщал, что удары пришлись по жилому многоэтажному дому. Первоначально сообщалось о двух погибших. Затем число жертв возросло до пяти. Позже врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела ствольной артиллерией ВСУ города Васильевка Запорожской области выросло до шести человек, пострадавших - тридцать семь. Среди раненых была шестнадцатилетняя девушка.
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Запорожская областьПроисшествияНовые регионы РоссииСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиАрмия и флот
 
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