Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ
Российские военные из "Града" уничтожили колонну украинской боевой техники
11:21 06.01.2023 (обновлено: 11:28 06.01.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные из "Града" уничтожили колонну украинской боевой техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Бойцы Южного военного округа точными залпами из РСЗО "Град" уничтожили украинских военных и колонну техники в зоне проведения спецоперации на Украине.
На видео, опубликованном Минобороны России, видно, что колонна артиллеристов выдвинулась на огневые позиции сразу в несколько районов после получения разведданных с беспилотника.
"Отстрелять надо было очень быстро, двигалась колонна техники противника. Отработали по ней из разных районов, цель была поражена. Сейчас отбой, отбой, уходим скачками и на заряжание", - рассказал военнослужащий с позывным "Акцент".
После нанесения огневого поражения расчет в безопасном районе перезарядил орудие и вновь выдвинулся для выполнения боевых задач.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска уже получили соответствующие указания.
Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен соблюдать предложенное Россией перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
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