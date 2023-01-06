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Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ
Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ
Бойцы Южного военного округа точными залпами из РСЗО "Град" уничтожили украинских военных и колонну техники в зоне проведения спецоперации на Украине. РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T11:21
2023-01-06T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Бойцы Южного военного округа точными залпами из РСЗО "Град" уничтожили украинских военных и колонну техники в зоне проведения спецоперации на Украине.На видео, опубликованном Минобороны России, видно, что колонна артиллеристов выдвинулась на огневые позиции сразу в несколько районов после получения разведданных с беспилотника.После нанесения огневого поражения расчет в безопасном районе перезарядил орудие и вновь выдвинулся для выполнения боевых задач.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска уже получили соответствующие указания.Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен соблюдать предложенное Россией перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:Рождественское перемирие: как отреагировали на УкраинеУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
https://crimea.ria.ru/20230105/putin-poruchil-vvesti-rezhim-prekrascheniya-ognya-s-6-yanvarya--1126263931.html
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сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф
Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ

Российские военные из "Града" уничтожили колонну украинской боевой техники

11:21 06.01.2023 (обновлено: 11:28 06.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные из "Града" уничтожили колонну украинской боевой техники
Российские военные из Града уничтожили колонну украинской боевой техники - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Бойцы Южного военного округа точными залпами из РСЗО "Град" уничтожили украинских военных и колонну техники в зоне проведения спецоперации на Украине.
На видео, опубликованном Минобороны России, видно, что колонна артиллеристов выдвинулась на огневые позиции сразу в несколько районов после получения разведданных с беспилотника.
"Отстрелять надо было очень быстро, двигалась колонна техники противника. Отработали по ней из разных районов, цель была поражена. Сейчас отбой, отбой, уходим скачками и на заряжание", - рассказал военнослужащий с позывным "Акцент".
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После нанесения огневого поражения расчет в безопасном районе перезарядил орудие и вновь выдвинулся для выполнения боевых задач.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска уже получили соответствующие указания.
Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен соблюдать предложенное Россией перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
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