https://crimea.ria.ru/20230106/ognennyy-grad-video-unichtozheniya-kolonny-tekhniki-vsu-1126267134.html

Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ

Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Огненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУ

Бойцы Южного военного округа точными залпами из РСЗО "Град" уничтожили украинских военных и колонну техники в зоне проведения спецоперации на Украине. РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T11:21

2023-01-06T11:21

2023-01-06T11:28

сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

видео

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Бойцы Южного военного округа точными залпами из РСЗО "Град" уничтожили украинских военных и колонну техники в зоне проведения спецоперации на Украине.На видео, опубликованном Минобороны России, видно, что колонна артиллеристов выдвинулась на огневые позиции сразу в несколько районов после получения разведданных с беспилотника.После нанесения огневого поражения расчет в безопасном районе перезарядил орудие и вновь выдвинулся для выполнения боевых задач.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов резидент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска уже получили соответствующие указания.Однако секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не намерен соблюдать предложенное Россией перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:Рождественское перемирие: как отреагировали на УкраинеУдары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шестиУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана

https://crimea.ria.ru/20230105/putin-poruchil-vvesti-rezhim-prekrascheniya-ognya-s-6-yanvarya--1126263931.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, видео, министерство обороны рф