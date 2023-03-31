https://crimea.ria.ru/20230331/vsu-obstrelyali-tri-goroda-i-dva-sela-na-khersonschine-1127896173.html

ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине

ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине - РИА Новости Крым, 31.03.2023

ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине

Минувшей ночью украинская артиллерия обстреляла несколько населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:38

2023-03-31T11:38

2023-03-31T11:38

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинская артиллерия обстреляла несколько населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб области сообщает РИА Новости.ВСУ выпустили 42 снаряда по трем городам и двум селам. Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" >>Уточняется, что в течение суток по городам и селам Херсонской области украинские войска выпустили 121 снаряд.Ранее также сообщалось, что артобстрелу со стороны Украины подвергся города Алешки Херсонской области. Тогда под огнем оказались многоквартирные дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город АлешкиМногие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – СальдоГолодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца

https://crimea.ria.ru/20230317/136-priletov-v-marte-glava-novoy-kakhovki-rasskazal-o-zhizni-goroda-1127601809.html

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости