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ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине - РИА Новости Крым, 31.03.2023
ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине
Минувшей ночью украинская артиллерия обстреляла несколько населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:38
2023-03-31T11:38
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинская артиллерия обстреляла несколько населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб области сообщает РИА Новости.ВСУ выпустили 42 снаряда по трем городам и двум селам. Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" &gt;&gt;Уточняется, что в течение суток по городам и селам Херсонской области украинские войска выпустили 121 снаряд.Ранее также сообщалось, что артобстрелу со стороны Украины подвергся города Алешки Херсонской области. Тогда под огнем оказались многоквартирные дома.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город АлешкиМногие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – СальдоГолодная зима 23-го: как пенсионерка из Беларуси спасла 43 беженца
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новая каховка
херсонская область
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новая каховка, херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, новости
ВСУ обстреляли три города и два села на Херсонщине

Под обстрел ВСУ попали жители трех городов и двух сел в Херсонской области

11:38 31.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результат обстрела центральной городской больницы
Новая каховка, результат обстрела центральной городской больницы - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Минувшей ночью украинская артиллерия обстреляла несколько населенных пунктов на левобережье Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб области сообщает РИА Новости.
ВСУ выпустили 42 снаряда по трем городам и двум селам.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Таврийск, Рыбальче", - говорится в сообщении.
Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" >>
Уточняется, что в течение суток по городам и селам Херсонской области украинские войска выпустили 121 снаряд.
Ранее также сообщалось, что артобстрелу со стороны Украины подвергся города Алешки Херсонской области. Тогда под огнем оказались многоквартирные дома.
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