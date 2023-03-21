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Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно
Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно
Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима. Об этом в комментарии РИА... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T16:41
2023-03-21T16:41
алешки
херсонская область
георгий журавко
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил глава Алешкинского района Георгий Журавко.Собеседник подчеркнул, что в город ежедневно прилетает с правого берега Днепра. Сегодня не исключение. По предварительным данным, пострадавших нет.После обстрела на месте работают экстренные и коммунальные службы. Они осматривают пострадавшие объекты, фиксируют разрушения. Полная информация о последствиях обстрела появится уже ближе к вечеру, добавил он.Отвечая на вопрос о характере повреждений, глава района уточнил, что украинские военные обстреливают город из крупнокалиберного оружия."Дальнобойная артиллерия, уже даже не мины, – сказал Журавко и добавил. – Повреждения серьезные – уже в квартиры прилетает…".15 февраля власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны украинских военных. Жителей перевозят в безопасные регионы Российской Федерации.Город на линии огняАлешки расположен на левом берегу Днепра всего в нескольких километрах от Херсона. Практически ежедневно он подвергается украинским обстрелам. Но несмотря на это, город живет своей жизнью: работают ЖКХ и Горводоканал, сохранена инфраструктура.В ходе референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, которые состоялись 23-27 сентября, подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав России.30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.Читайте также на РИА Новости Крым:Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город АлешкиВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской областиЖителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
https://crimea.ria.ru/20230318/gorod-aleshki-vnov-stanet-tsyurupinskom-1127608644.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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алешки, херсонская область, георгий журавко, новые регионы россии
Украинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно

Под обстрелом ВСУ город Алешки Херсонской области: артиллерия бьет по жилым домам

16:41 21.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Многоквартирные дома прифронтового города Алешки Херсонской области попали под обстрел дальнобойной артиллерии киевского режима. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил глава Алешкинского района Георгий Журавко.
Собеседник подчеркнул, что в город ежедневно прилетает с правого берега Днепра. Сегодня не исключение. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Информации о раненых и погибших пока нет. Но серьезные повреждения получили многоквартирные жилые дома", – сообщил Журавко.
После обстрела на месте работают экстренные и коммунальные службы. Они осматривают пострадавшие объекты, фиксируют разрушения. Полная информация о последствиях обстрела появится уже ближе к вечеру, добавил он.
Отвечая на вопрос о характере повреждений, глава района уточнил, что украинские военные обстреливают город из крупнокалиберного оружия.
"Дальнобойная артиллерия, уже даже не мины, – сказал Журавко и добавил. – Повреждения серьезные – уже в квартиры прилетает…".
15 февраля власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны украинских военных. Жителей перевозят в безопасные регионы Российской Федерации.

Город на линии огня

Алешки расположен на левом берегу Днепра всего в нескольких километрах от Херсона. Практически ежедневно он подвергается украинским обстрелам. Но несмотря на это, город живет своей жизнью: работают ЖКХ и Горводоканал, сохранена инфраструктура.
В ходе референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, которые состоялись 23-27 сентября, подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав России.
30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Сформированные законодательные органы в Запорожской и Херсонской областях начнут работу с сентября 2023 года по результатам выборов.
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