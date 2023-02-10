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Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T16:21
2023-02-10T16:21
2023-02-10T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Сейчас в городе находится порядка тысячи человек – гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения", - сказал он.Он уточнил, что российские силы закрепились в южной части города, но ВСУ продолжает перебрасывать туда резервы.По словам главы региона, украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
https://crimea.ria.ru/20230206/chto-seychas-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-1126807366.html
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, новости, угледар
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: началась эвакуация жителей Угледара в Волноваху
16:21 10.02.2023 (обновлено: 16:32 10.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сейчас в городе находится порядка тысячи человек – гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения", - сказал он.
Он уточнил, что российские силы закрепились в южной части города, но ВСУ продолжает перебрасывать туда резервы.
"Угледар – одно из достаточно горячих сейчас направлений. В южной части, по сути пригороде Угледара, закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - сказал Пушилин в пятницу.
По словам главы региона, украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
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