Рейтинг@Mail.ru
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230210/zhiteley-ugledara-evakuiruyut-v-volnovakhu--pushilin-1126909793.html
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T16:21
2023-02-10T16:32
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
денис пушилин
новости
угледар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126910116_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e83f9d7129b273850a6956308588bbc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Сейчас в городе находится порядка тысячи человек – гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения", - сказал он.Он уточнил, что российские силы закрепились в южной части города, но ВСУ продолжает перебрасывать туда резервы.По словам главы региона, украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
https://crimea.ria.ru/20230206/chto-seychas-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-1126807366.html
донецкая народная республика (днр)
угледар
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0a/1126910116_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6b54eec12981bcf2b7124b7808e342eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, новости, угледар
Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: началась эвакуация жителей Угледара в Волноваху

16:21 10.02.2023 (обновлено: 16:32 10.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуация гражданских лиц с зоны проведения спецоперации
Эвакуация гражданских лиц с зоны проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Сейчас в городе находится порядка тысячи человек – гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения", - сказал он.
Бойцы на передовой Угледарского направления - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 13:36
Что сейчас происходит в Угледаре и Артемовске
Он уточнил, что российские силы закрепились в южной части города, но ВСУ продолжает перебрасывать туда резервы.
"Угледар – одно из достаточно горячих сейчас направлений. В южной части, по сути пригороде Угледара, закрепились наши подразделения. Противник продолжает перебрасывать резервы достаточно в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились", - сказал Пушилин в пятницу.
По словам главы региона, украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и Марьинки
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Пушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДенис ПушилинНовостиУгледар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49Землетрясение произошло на границе России и Казахстана
16:45Громкие звуки и стрельба в бухте: что происходит в Севастополе
16:21Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин
15:58Армия России сбила украинский Ми-8 и разгромила склады с боеприпасами ВСУ
15:47Авария оставила без воды более 50 улиц Симферополя
15:43В Новосибирске арестованы оба фигуранта дела о взрыве газа в жилом доме
15:34Бесчеловечная логика: Захарова об отказе Запада помогать Сирии
15:22Правительство Молдавии уходит в отставку
15:13Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
14:50Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
14:29В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей
14:09Суд приговорил крымчанина к колонии за развращение детей
14:01Подозреваемых в рейдерстве и похищениях задержали в Запорожской области
13:58В Крыму предупредили Запад о последствиях посягательств на полуостров
13:50Брянская область под минометным обстрелом: повреждены дома
13:39Когда Путин огласит послание Федеральному собранию
13:30Член ОПГ осужден за махинации с землей в Бахчисарайском районе Крыма
13:03Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу
12:58Западные спецслужбы под видом госорганов собирают информацию об СВО
12:57Тела еще двоих россиян нашли после землетрясения в Турции
Лента новостейМолния