https://crimea.ria.ru/20230210/zhiteley-ugledara-evakuiruyut-v-volnovakhu--pushilin-1126909793.html

Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин

Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Жителей Угледара эвакуируют в Волноваху – Пушилин

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T16:21

2023-02-10T16:21

2023-02-10T16:32

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Сейчас в городе находится порядка тысячи человек – гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения", - сказал он.Он уточнил, что российские силы закрепились в южной части города, но ВСУ продолжает перебрасывать туда резервы.По словам главы региона, украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушилин заявил об успехах в освобождении Северска и МарьинкиРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской областиПушилин: Киев применял химоружие под Артемовском и Угледаром

https://crimea.ria.ru/20230206/chto-seychas-proiskhodit-v-ugledare-i-artemovske-1126807366.html

донецкая народная республика (днр)

угледар

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, денис пушилин, новости, угледар