https://crimea.ria.ru/20230210/rossiyskie-voyska-polnostyu-osvobodili-dvurechnoe-v-kharkovskoy-oblasti-1126908062.html

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T15:13

2023-02-10T15:13

2023-02-10T15:16

сво

министерство обороны рф

харьковская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинской военной технике и живой силе в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. "Потери противника на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзеБоевики ВСУ готовятся оставить Херсон – СальдоУдары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры

харьковская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости