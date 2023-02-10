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Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T15:13
2023-02-10T15:13
2023-02-10T15:16
сво
министерство обороны рф
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинской военной технике и живой силе в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. "Потери противника на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзеБоевики ВСУ готовятся оставить Херсон – СальдоУдары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Минобороны: российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
15:13 10.02.2023 (обновлено: 15:16 10.02.2023)