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Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T15:13
2023-02-10T15:16
сво
министерство обороны рф
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В течение суток ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинской военной технике и живой силе в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. "Потери противника на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила цеха ВСУ с беспилотниками и дронами-камикадзеБоевики ВСУ готовятся оставить Херсон – СальдоУдары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, министерство обороны рф, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Минобороны: российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

15:13 10.02.2023 (обновлено: 15:16 10.02.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Российские силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск полностью освобожден населенный пункт Двуречное Харьковской области", - говорится в сообщении.

В течение суток ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение украинской военной технике и живой силе в районах Новоселовского Луганской Народной Республики, Гряниковка и Берестовое Харьковской области.
"Потери противника на данном направлении составили более 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30", - добавили в ведомстве.
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