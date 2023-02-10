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Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры
Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры
Мощные взрывы прогремели в пятницу в Киеве, Харькове, Одесской области и других регионах Украины. Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры,... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T12:31
2023-02-10T12:36
украина
энергетика украины
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
киев
одесская область
укрэнерго
винницкая область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в пятницу в Киеве, Харькове, Одесской области и других регионах Украины. Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщили украинские власти и местные СМИ.Удары по объектам в ХарьковеСерия ракетных ударов нанесена по объектам критической инфраструктуры Харькова. В пятницу утром мэр города Игорь Терехов сообщил о нескольких "прилетах" и предупредил о возможных перебоях со светом. Позже он заявил о повторном ударе."Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - написал он в своем Telegram-канале.По информации Харьковского метрополитена, метро в городе работает с перебоями.Взрывы в КиевеМощные взрывы гремят и в украинской столице. По заявлению Киевской областной военной администрации, работает система противовоздушной обороны."В Киевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах", - говорится в Telegram-канале администрации.Удар по Голосеевскому району города подтвердил мэр Виталий Кличко. А местные СМИ пишут о "прилете" по ТЭЦ-5. Официально эту информацию киевские власти пока не озвучивают.Массированный удар по Винницкой областиСерия взрывов прогремела и в Винницкой области. По информации главы обладминистрации Сергея Борзова, удары нанесены по объектам критической инфраструктуры."Применены семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – из российского фрегата в Черном море. Также нанесен массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак. Кроме того произведены пуски крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95. Оставайтесь в укрытии!", - написал он в своих соцсетях.Ракеты в Одесской областиГлава Одесской обладминистрации Максим Марченко также заявил об угрозе ракетного удара."В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие", - проинформировал он в своих соцсетях.Взрывы в ЗапорожьеОб ударах по подконтрольном Киеву Запорожью сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов."В Запорожье снова громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, около 10:45 и 11:35 прозвучали взрывы. Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города. В местах взрывов поднимается дым", - написал он в своем Telegram-канале.Также СМИ сообщают о прилетах в Кировоградской области и Кривом Роге.Атака по объектам инфраструктурыО массированной ракетном ударе по энергосистеме Украины сообщила и компания "Укрэнерго". В результате "прилетов" в городах и районах возникли перебои со светом.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна взрывов в городах Украины – что известноОперация возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУВ МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
https://crimea.ria.ru/20230208/vzryvy-progremeli-v-kharkove-udar-nanesen-po-promyshlennomu-obektu-1126842560.html
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украина, энергетика украины, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, киев, одесская область, укрэнерго, винницкая область, запорожская область, харьков
Удары по Киеву, Харькову и Одессе – взрывы на объектах инфраструктуры

Взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Одессе: что происходит в городах Украины

12:31 10.02.2023 (обновлено: 12:36 10.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Мощные взрывы прогремели в пятницу в Киеве, Харькове, Одесской области и других регионах Украины. Удары нанесены по объектам критической инфраструктуры, сообщили украинские власти и местные СМИ.

Удары по объектам в Харькове

Серия ракетных ударов нанесена по объектам критической инфраструктуры Харькова. В пятницу утром мэр города Игорь Терехов сообщил о нескольких "прилетах" и предупредил о возможных перебоях со светом. Позже он заявил о повторном ударе.
"Около 10 часов утра еще один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Харьковского метрополитена, метро в городе работает с перебоями.

Взрывы в Киеве

Мощные взрывы гремят и в украинской столице. По заявлению Киевской областной военной администрации, работает система противовоздушной обороны.
"В Киевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах", - говорится в Telegram-канале администрации.
Скриншот постов Киевской областной военной администрации в Telegram
Скриншот постов Киевской областной военной администрации в Telegram
Скриншот постов Киевской областной военной администрации в Telegram
Удар по Голосеевскому району города подтвердил мэр Виталий Кличко. А местные СМИ пишут о "прилете" по ТЭЦ-5. Официально эту информацию киевские власти пока не озвучивают.

Массированный удар по Винницкой области

Серия взрывов прогремела и в Винницкой области. По информации главы обладминистрации Сергея Борзова, удары нанесены по объектам критической инфраструктуры.
"Применены семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования "Калибр" – из российского фрегата в Черном море. Также нанесен массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак. Кроме того произведены пуски крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95. Оставайтесь в укрытии!", - написал он в своих соцсетях.
Скриншот с поста главы обладминистрации Винницкой области Сергея Борзова в Telegram
Скриншот с поста главы обладминистрации Винницкой области Сергея Борзова в Telegram
Скриншот с поста главы обладминистрации Винницкой области Сергея Борзова в Telegram

Ракеты в Одесской области

Глава Одесской обладминистрации Максим Марченко также заявил об угрозе ракетного удара.
"В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие", - проинформировал он в своих соцсетях.

Взрывы в Запорожье

Об ударах по подконтрольном Киеву Запорожью сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.
"В Запорожье снова громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, около 10:45 и 11:35 прозвучали взрывы. Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех взрывах, которые были слышны в разных частях города. В местах взрывов поднимается дым", - написал он в своем Telegram-канале.
Также СМИ сообщают о прилетах в Кировоградской области и Кривом Роге.
Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетном ударе по промышленному объекту
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Атака по объектам инфраструктуры

О массированной ракетном ударе по энергосистеме Украины сообщила и компания "Укрэнерго". В результате "прилетов" в городах и районах возникли перебои со светом.

"Есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях. Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы принимаются необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении компании.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В конце прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А Владимир Зеленский констатировал, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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УкраинаЭнергетика УкраиныСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииКиевОдесская областьУкрэнергоВинницкая областьЗапорожская областьХарьков
 
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