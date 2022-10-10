https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России в понедельник утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Он отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-kiev-postavil-sebya-na-odnu-dosku-s-mezhdunarodnymi-terroristami-1124803053.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, игорь конашенков
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
МО РФ: цель массированного удара по объектам на Украине достигнута, объекты поражены
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России в понедельник утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Он отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.