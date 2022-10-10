Рейтинг@Mail.ru
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T13:49
2022-10-10T13:49
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_b64ba6c7e0a32df188907cd1507924a4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России в понедельник утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Он отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.
https://crimea.ria.ru/20221010/putin-kiev-postavil-sebya-na-odnu-dosku-s-mezhdunarodnymi-terroristami-1124803053.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_154:0:1057:677_1920x0_80_0_0_dc665503ca8d95c2506f8806b3c86026.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, игорь конашенков
В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине

МО РФ: цель массированного удара по объектам на Украине достигнута, объекты поражены

13:49 10.10.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России в понедельник утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
Президент РФ В. Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса Учитель года
13:32
Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами
Он отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаИгорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Войска РФ отразили попытки наступления ВСУ на Купянском направлении
13:49В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине
13:32Путин: Киев поставил себя на одну доску с международными террористами
13:26Паромы за сутки перевезли 160 большегрузов через Керченский пролив
13:16В Кремле рассказали об изменении статуса СВО на КТО
13:07Путин: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
12:51Задержанным чиновникам администрации Симферополя избрали меру пресечения
12:47Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры
12:42"Новый номер" Зеленского: в МИД прокомментировали срочную встречу G7
12:21Беги, Зеленский, беги: Кадыров оценил новые подходы к проведению СВО
12:19ВСУ бьют по городам в Белгородской области, есть погибшие
12:05Украина готовится к удару по Белоруссии — Лукашенко
11:57Аксенов заявил об изменении подхода к проведению спецоперации на Украине
11:55Часть Крыма в понедельник без воды
11:47В Бахчисарае эвакуируют школы и детские сады
11:41Путин о частичной мобилизации: к сожалению, бестолковщины достаточно
11:11Украинская железная дорога сообщила о задержке поездов
10:55На Керченской переправе ожидается шторм
10:46Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:45Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией
Лента новостейМолния