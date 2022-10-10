https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html

В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине

В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022

В МО России заявили о достижении цели удара по объектам на Украине

В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T13:49

2022-10-10T13:49

2022-10-10T13:49

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.В понедельник президент России Владимир Путин сообщил, что по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России в понедельник утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Он отметил, что этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры РФ.

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-kiev-postavil-sebya-na-odnu-dosku-s-mezhdunarodnymi-terroristami-1124803053.html

украина

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2022

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина, игорь конашенков