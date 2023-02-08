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Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо

Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо

Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T11:23

2023-02-08T11:23

2023-02-08T12:59

херсонская область

херсон

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.ПравобережьеПо его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.Левый берегПри этом, по словам врио губернатора, на левом берегу Херсонской области, которая остается под контролем российских сил, уже сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты."Минстрою России уже поставлено задание газифицировать левобережную часть Херсонской области. Разрабатывается проект модернизации магистральных газопроводов и постройки сети внутриобластных распределительных газопроводов, по которым газ будет подаваться в населенные пункты. Курирует весь процесс вице-премьер-министр Марат Хуснуллин", — сообщил Сальдо.Сейчас, по словам врио губернатора, только 27% населенных пунктов левобережной части области газифицированы.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе ХерсонаДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора СальдоВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

херсонская область

херсон

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, херсон, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, сво, новости