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Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо
Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо
Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T11:23
2023-02-08T12:59
херсонская область
херсон
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.ПравобережьеПо его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.Левый берегПри этом, по словам врио губернатора, на левом берегу Херсонской области, которая остается под контролем российских сил, уже сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты."Минстрою России уже поставлено задание газифицировать левобережную часть Херсонской области. Разрабатывается проект модернизации магистральных газопроводов и постройки сети внутриобластных распределительных газопроводов, по которым газ будет подаваться в населенные пункты. Курирует весь процесс вице-премьер-министр Марат Хуснуллин", — сообщил Сальдо.Сейчас, по словам врио губернатора, только 27% населенных пунктов левобережной части области газифицированы.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе ХерсонаДля чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора СальдоВСУ готовят контрнаступление на Запорожье – Балицкий
https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html
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херсонская область, херсон, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, сво, новости
Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо

Сальдо: боевики ВСУ начали готовиться к отступлению из Херсона

11:23 08.02.2023 (обновлено: 12:59 08.02.2023)
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости Крым. Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Скриншот с Telegram-канала врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Скриншот с Telegram-канала врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Скриншот с Telegram-канала врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Правобережье

"По ряду признаков оккупанты начали готовиться к оставлению города. У меня есть данные, что они вывозят некоторые музейные ценности. Заставляют эвакуироваться медицинских работников, поощряют к выезду простых жителей", — написал Сальдо.
По его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.
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Левый берег

При этом, по словам врио губернатора, на левом берегу Херсонской области, которая остается под контролем российских сил, уже сейчас реализуются крупные инфраструктурные проекты.
"Минстрою России уже поставлено задание газифицировать левобережную часть Херсонской области. Разрабатывается проект модернизации магистральных газопроводов и постройки сети внутриобластных распределительных газопроводов, по которым газ будет подаваться в населенные пункты. Курирует весь процесс вице-премьер-министр Марат Хуснуллин", — сообщил Сальдо.
Сейчас, по словам врио губернатора, только 27% населенных пунктов левобережной части области газифицированы.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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Херсонская областьХерсонВладимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииСВОНовости
 
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