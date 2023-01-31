https://crimea.ria.ru/20230131/armiya-rossii-otbila-popytku-vsu-forsirovat-dnepr-v-rayone-khersona-1126697135.html
Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
Российские военные отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора области... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
2023-01-31T18:30
всу (вооруженные силы украины)
сво
херсон
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
россия
владимир василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Российские военные отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора области Владимир Василенко. На прошлой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника.По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник регулярно предпринимает попытки пересечь Днепр, но все они оканчиваются потерями для ВСУ. По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".Читайте также на РИА Новости Крым: Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр Для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр – врио губернатора Сальдо
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всу (вооруженные силы украины), сво, херсон, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, россия, владимир василенко
Армия России отбила попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона
Власти Херсонской области: российские военные отбили попытку ВСУ форсировать Днепр