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Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр - РИА Новости Крым, 28.01.2023
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Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр
Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр - РИА Новости Крым, 28.01.2023
Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр
Росгвардейцы из артиллерии уничтожили четыре наблюдательных пункта и лодки ВСУ, на которых противник планировал переправиться на левый берег Днепра. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2023
2023-01-28T13:24
2023-01-28T13:28
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
сво
херсонская область
запорожская область
происшествия
днепр (город на украине)
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Росгвардейцы из артиллерии уничтожили четыре наблюдательных пункта и лодки ВСУ, на которых противник планировал переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает Росгвардия.Кроме того, при помощи местных жителей в Запорожской и Херсонской областях Росгвардия выявила семь схронов с оружием в лесополосах и вдоль дорог."Было обнаружено семь схронов, из которых изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра", - сказано в сообщении.На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник регулярно предпринимает попытки пересечь Днепр, но все они оканчиваются потерями для ВСУ. По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили семь групп диверсантов ВСУБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНРВ Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
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херсонская область
запорожская область
днепр (город на украине)
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Новости
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), сво, херсонская область, запорожская область, происшествия, днепр (город на украине), украина, всу (вооруженные силы украины), новости
Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр

Росгвардия из артиллерии разбила наблюдательные пункты ВСУ и лодки для форсирования Днепра

13:24 28.01.2023 (обновлено: 13:28 28.01.2023)
 
© РИА Новости КрымРосгвардия из артиллерии разбила наблюдательные пункты ВСУ и лодки для форсирования Днепра
Росгвардия из артиллерии разбила наблюдательные пункты ВСУ и лодки для форсирования Днепра - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Росгвардейцы из артиллерии уничтожили четыре наблюдательных пункта и лодки ВСУ, на которых противник планировал переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает Росгвардия.
"Нанесено поражение по четырем наблюдательным пунктам и стоянке лодок, которую противник намеревался использовать для переправы на левый берег Днепра", - сказано в сообщении силового ведомства в Telegram.
Кроме того, при помощи местных жителей в Запорожской и Херсонской областях Росгвардия выявила семь схронов с оружием в лесополосах и вдоль дорог.
"Было обнаружено семь схронов, из которых изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра", - сказано в сообщении.
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На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника.
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник регулярно предпринимает попытки пересечь Днепр, но все они оканчиваются потерями для ВСУ. По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".
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Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)СВОХерсонская областьЗапорожская областьПроисшествияДнепр (город на Украине)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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