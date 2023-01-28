https://crimea.ria.ru/20230128/rosgvardiya-unichtozhila-lodki-vsu-dlya-perepravy-cherez-dnepr-1126639807.html

Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр

Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр - РИА Новости Крым, 28.01.2023

Росгвардия уничтожила лодки ВСУ для переправы через Днепр

Росгвардейцы из артиллерии уничтожили четыре наблюдательных пункта и лодки ВСУ, на которых противник планировал переправиться на левый берег Днепра. Об этом... РИА Новости Крым, 28.01.2023

2023-01-28T13:24

2023-01-28T13:24

2023-01-28T13:28

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Росгвардейцы из артиллерии уничтожили четыре наблюдательных пункта и лодки ВСУ, на которых противник планировал переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщает Росгвардия.Кроме того, при помощи местных жителей в Запорожской и Херсонской областях Росгвардия выявила семь схронов с оружием в лесополосах и вдоль дорог."Было обнаружено семь схронов, из которых изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра", - сказано в сообщении.На этой неделе Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. В итоге уничтожено шесть боевых машин, три катера, до 100 военнослужащих противника. По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, противник регулярно предпринимает попытки пересечь Днепр, но все они оканчиваются потерями для ВСУ. По словам врио губернатора, никакого смысла в этих атаках нет. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили семь групп диверсантов ВСУБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНРВ Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием

https://crimea.ria.ru/20230128/uroven-vody-v-dnepre-v-rayone-zaporozhya-katastroficheski-padaet--rogov-1126637191.html

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), сво, херсонская область, запорожская область, происшествия, днепр (город на украине), украина, всу (вооруженные силы украины), новости