https://crimea.ria.ru/20230123/bolee-300-kg-vzryvchatki-siloviki-nashli-taynik-s-oruzhiem-v-lnr-1126531884.html

Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР

Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР

В освобожденном в период спецоперации селе Кудряшовка Кременского района ЛНР силовики нашли схрон со взрывчаткой - всего более 300 кг. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T13:59

2023-01-23T13:59

2023-01-23T14:03

сво

луганская народная республика (лнр)

армия и флот

оружие

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В освобожденном в период спецоперации селе Кудряшовка Кременского района ЛНР силовики нашли схрон со взрывчаткой - всего более 300 кг. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Сообщается, что тайник с танковыми и осколочно-фугасными снарядами, а также элементами динамической защиты украинского производства, организовал военнослужащий ВСУ, чье подразделение ранее размещалось в этом районе.Мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов в Луганской Народной Республике продолжаются.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами на освобожденных территориях. Так, 12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым: В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетамиВ Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУДела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь

https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, луганская народная республика (лнр), армия и флот, оружие, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии