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Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
В освобожденном в период спецоперации селе Кудряшовка Кременского района ЛНР силовики нашли схрон со взрывчаткой - всего более 300 кг. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T13:59
2023-01-23T14:03
сво
луганская народная республика (лнр)
армия и флот
оружие
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В освобожденном в период спецоперации селе Кудряшовка Кременского района ЛНР силовики нашли схрон со взрывчаткой - всего более 300 кг. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.Сообщается, что тайник с танковыми и осколочно-фугасными снарядами, а также элементами динамической защиты украинского производства, организовал военнослужащий ВСУ, чье подразделение ранее размещалось в этом районе.Мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов в Луганской Народной Республике продолжаются.Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами на освобожденных территориях. Так, 12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.Читайте также на РИА Новости Крым: В Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетамиВ Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУДела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
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сво, луганская народная республика (лнр), армия и флот, оружие, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Более 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР

РИА Новости: в ЛНР обнаружили схрон с танковыми и осколочно-фугасными снарядами

13:59 23.01.2023 (обновлено: 14:03 23.01.2023)
 
© РИА НовостиБолее 300 кг взрывчатки обнаружили в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР
Более 300 кг взрывчатки обнаружили в схроне, оборудованном украинским военнослужащим в Кременском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В освобожденном в период спецоперации селе Кудряшовка Кременского района ЛНР силовики нашли схрон со взрывчаткой - всего более 300 кг. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости.
Сообщается, что тайник с танковыми и осколочно-фугасными снарядами, а также элементами динамической защиты украинского производства, организовал военнослужащий ВСУ, чье подразделение ранее размещалось в этом районе.
"В ходе следственных мероприятий было установлено, что обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала спецоперации служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенного пункта Кудряшовка", - приводит слова источника информагентство.
Мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов в Луганской Народной Республике продолжаются.
Правоохранители регулярно выявляют схроны с боеприпасами на освобожденных территориях. Так, 12 января сотрудники Росгвардии обнаружили в Запорожской области тайники с оружием, в том числе гранатометами, снарядами и гранатами. Один из схронов был найден в заброшенном здании, второй – в доме пособника украинских националистов. 15 января в Токмакском районе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет, состоящих на вооружении ВСУ. Опасные находки были уничтожены на месте.
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СВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)Армия и флотОружиеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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