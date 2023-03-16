https://crimea.ria.ru/20230316/prilety-menyayut-soznanie-kak-zhivet-prifrontovoy-gorod-aleshki-1127580347.html

Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки

Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки

Прифронтовой город Алешки Херсонской области, несмотря на ежедневные обстрелы, живет обычной жизнью. Коммунальные службы функционируют, жители получают... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T18:01

2023-03-16T18:01

2023-03-16T18:01

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АЛЕШКИ, 16 мар – РИА Новости Крым. Прифронтовой город Алешки Херсонской области, несмотря на ежедневные обстрелы, живет обычной жизнью. Коммунальные службы функционируют, жители получают российские паспорта и работают на благо родного города, рассказал РИА Новости Крым глава Алешкинского района Георгий Журавко.Жизнь на линии огняГород Алешки расположен на левом берегу Днепра всего в нескольких километрах от Херсона. Практически ежедневно он подвергается украинским обстрелам. Тем не менее, город живет своей жизнью."Все, что было при мирной жизни, работает: ЖКХ и Горводоканал функционируют, инфраструктура сохранена. То есть поддерживаем все на должном уровне", - рассказал Георгий Журавко.Некоторые жители из-за непростой ситуации были вынуждены покинуть свои дома и уехать, большинство из них осели в других российских регионах, оформляют документы и получают жилищные сертификаты. Другие же остались в родном для них городе."Прилеты" меняют сознаниеОбстрелы меняют сознание людей. Они видят прилеты по мирным домам, гражданской инфраструктуре и понимают, откуда летят снаряды. Все это повседневно укрепляет их в правильности выбора в пользу России, подчеркнул Георгий Журавко."Одно дело просто рассуждать и философствовать, а другое – когда в твой дом или в дом соседа прилетает мина или снаряд. То есть, люди прекрасно понимают, откуда он летит. Прилетают снаряды в гражданские дома, где военных никогда в жизни не было. И люди уже видят, что это намеренное вредительство. Такое ощущение, что они (ВСУ – ред.) даже не целятся, просто лишь бы куда-то попасть. Все эти факторы повлияли на сознание жителей Алешек", - констатировал он.Ажиотаж на паспортаТрудности прифронтовой жизни помогают сгладить местные власти. Они также остались в Алешках и делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым. В частности, помогают получать паспорта Российской Федерации. Для граждан, которые хотят подать документы на его оформление, организованы бесплатные поездки.Сейчас власти Алешковского района помогают местным с восстановлением поврежденных домов. Также в муниципалитете работают специалисты по обследованию зданий и объектов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Впоследствии хозяева такого жилья смогут получить компенсацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

https://crimea.ria.ru/20221204/voyna-i-mir-prifrontovoy-vasilevki-fotoreportazh-1125678174.html

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Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки Глава Алешкинского района Георгий Журавко рассказал, как живет прифронтовой город 2023-03-16T18:01 true PT0M52S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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