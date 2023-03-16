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Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
Прифронтовой город Алешки Херсонской области, несмотря на ежедневные обстрелы, живет обычной жизнью. Коммунальные службы функционируют, жители получают... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T18:01
2023-03-16T18:01
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АЛЕШКИ, 16 мар – РИА Новости Крым. Прифронтовой город Алешки Херсонской области, несмотря на ежедневные обстрелы, живет обычной жизнью. Коммунальные службы функционируют, жители получают российские паспорта и работают на благо родного города, рассказал РИА Новости Крым глава Алешкинского района Георгий Журавко.Жизнь на линии огняГород Алешки расположен на левом берегу Днепра всего в нескольких километрах от Херсона. Практически ежедневно он подвергается украинским обстрелам. Тем не менее, город живет своей жизнью."Все, что было при мирной жизни, работает: ЖКХ и Горводоканал функционируют, инфраструктура сохранена. То есть поддерживаем все на должном уровне", - рассказал Георгий Журавко.Некоторые жители из-за непростой ситуации были вынуждены покинуть свои дома и уехать, большинство из них осели в других российских регионах, оформляют документы и получают жилищные сертификаты. Другие же остались в родном для них городе."Прилеты" меняют сознаниеОбстрелы меняют сознание людей. Они видят прилеты по мирным домам, гражданской инфраструктуре и понимают, откуда летят снаряды. Все это повседневно укрепляет их в правильности выбора в пользу России, подчеркнул Георгий Журавко."Одно дело просто рассуждать и философствовать, а другое – когда в твой дом или в дом соседа прилетает мина или снаряд. То есть, люди прекрасно понимают, откуда он летит. Прилетают снаряды в гражданские дома, где военных никогда в жизни не было. И люди уже видят, что это намеренное вредительство. Такое ощущение, что они (ВСУ – ред.) даже не целятся, просто лишь бы куда-то попасть. Все эти факторы повлияли на сознание жителей Алешек", - констатировал он.Ажиотаж на паспортаТрудности прифронтовой жизни помогают сгладить местные власти. Они также остались в Алешках и делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым. В частности, помогают получать паспорта Российской Федерации. Для граждан, которые хотят подать документы на его оформление, организованы бесплатные поездки.Сейчас власти Алешковского района помогают местным с восстановлением поврежденных домов. Также в муниципалитете работают специалисты по обследованию зданий и объектов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Впоследствии хозяева такого жилья смогут получить компенсацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновС верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
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96
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Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки
Глава Алешкинского района Георгий Журавко рассказал, как живет прифронтовой город
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херсонская область, новые регионы россии, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, россия, алешки, георгий журавко, украина, общество
Прилеты меняют сознание: как живет прифронтовой город Алешки

Глава Алешкинского района: прилеты меняют сознание людей, они верят в Россию

18:01 16.03.2023
 
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АЛЕШКИ, 16 мар – РИА Новости Крым. Прифронтовой город Алешки Херсонской области, несмотря на ежедневные обстрелы, живет обычной жизнью. Коммунальные службы функционируют, жители получают российские паспорта и работают на благо родного города, рассказал РИА Новости Крым глава Алешкинского района Георгий Журавко.

Жизнь на линии огня

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра всего в нескольких километрах от Херсона. Практически ежедневно он подвергается украинским обстрелам. Тем не менее, город живет своей жизнью.
"Все, что было при мирной жизни, работает: ЖКХ и Горводоканал функционируют, инфраструктура сохранена. То есть поддерживаем все на должном уровне", - рассказал Георгий Журавко.
Некоторые жители из-за непростой ситуации были вынуждены покинуть свои дома и уехать, большинство из них осели в других российских регионах, оформляют документы и получают жилищные сертификаты. Другие же остались в родном для них городе.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
"Некоторые люди остались, другие же, кто ранее выехал, уже возвращаются сюда. Они видят, что жизнь в городе не остановилась, а это очень важно. Они любят свой город, свои дома, получают российские паспорта и работают", - отметил глава Алешек.

"Прилеты" меняют сознание

Обстрелы меняют сознание людей. Они видят прилеты по мирным домам, гражданской инфраструктуре и понимают, откуда летят снаряды. Все это повседневно укрепляет их в правильности выбора в пользу России, подчеркнул Георгий Журавко.
"Одно дело просто рассуждать и философствовать, а другое – когда в твой дом или в дом соседа прилетает мина или снаряд. То есть, люди прекрасно понимают, откуда он летит. Прилетают снаряды в гражданские дома, где военных никогда в жизни не было. И люди уже видят, что это намеренное вредительство. Такое ощущение, что они (ВСУ – ред.) даже не целятся, просто лишь бы куда-то попасть. Все эти факторы повлияли на сознание жителей Алешек", - констатировал он.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоследствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
1 из 6
Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Многие люди остались в родном для них городе, несмотря на обстрелы

Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
2 из 6

Многие люди остались в родном для них городе, несмотря на обстрелы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

ВСУ бьют по жилым домам

Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
3 из 6

ВСУ бьют по жилым домам

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди прекрасно понимают, откуда летят снаряды

Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
4 из 6

Люди прекрасно понимают, откуда летят снаряды

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Трудности прифронтовой жизни помогают сгладить местные власти

Повседневная жизнь в городе Алешки Херсонской области
5 из 6

Трудности прифронтовой жизни помогают сгладить местные власти

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В муниципалитете работают специалисты, которые обследуют здания и объекты, поврежденные или разрушенные в результате обстрелов ВСУ

Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
6 из 6

В муниципалитете работают специалисты, которые обследуют здания и объекты, поврежденные или разрушенные в результате обстрелов ВСУ

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Последствия обстрелов ВСУ города Алешки Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6

Многие люди остались в родном для них городе, несмотря на обстрелы

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6

ВСУ бьют по жилым домам

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6

Люди прекрасно понимают, откуда летят снаряды

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6

Трудности прифронтовой жизни помогают сгладить местные власти

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6

В муниципалитете работают специалисты, которые обследуют здания и объекты, поврежденные или разрушенные в результате обстрелов ВСУ

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ажиотаж на паспорта

Трудности прифронтовой жизни помогают сгладить местные власти. Они также остались в Алешках и делают все, чтобы обеспечить людей всем необходимым. В частности, помогают получать паспорта Российской Федерации. Для граждан, которые хотят подать документы на его оформление, организованы бесплатные поездки.
"Что интересно – люди, которые сначала колебались насчет получения российского гражданства, сегодня принимают решения и получают паспорта. Я это вижу, потому что помогаю транспортом для доставки людей к месту оформления. И таких людей, на удивление, очень много", - подчеркнул он.
Сейчас власти Алешковского района помогают местным с восстановлением поврежденных домов. Также в муниципалитете работают специалисты по обследованию зданий и объектов, поврежденных или разрушенных в результате обстрелов ВСУ. Впоследствии хозяева такого жилья смогут получить компенсацию.
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