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Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T19:04
2023-02-14T19:04
херсонская область
сво
новые регионы россии
общество
новости
алешки
голая пристань
всу (вооруженные силы украины)
военное положение в новых регионах россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны украинских военных. Об этом сообщила во вторник администрация региона.Как отметили в администрации, эвакуация организована сотрудниками МЧС и осуществляется автобусами при содействии министерства транспорта области. Жителей перевозят в безопасные регионы Российской Федерации.Херсонская область стала субъектом РФ минувшей осенью по итогам проведенного в регионе референдума. Украина не признает его легитимность, ВСУ продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской областиЖителей Угледара эвакуируют в Волноваху – ПушилинВрачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь
https://crimea.ria.ru/20230214/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-rossii-na-chernobylskoy-aes--minoborony-1126976440.html
херсонская область
новые регионы россии
алешки
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херсонская область, сво, новые регионы россии, общество, новости, алешки, голая пристань, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани

Власти Херсонщины эвакуируют людей из прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань

19:04 14.02.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота пункта временного размещения для жителей Херсонской области в Анапе
Работа пункта временного размещения для жителей Херсонской области в Анапе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны украинских военных. Об этом сообщила во вторник администрация региона.
"15 февраля организована эвакуация для жителей, которые проживают в прифронтовой зоне, чтобы обеспечить безопасность и защитить жителей данных населенных пунктов от ежедневных обстрелов со стороны Украины", - говорится в сообщении.
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Как отметили в администрации, эвакуация организована сотрудниками МЧС и осуществляется автобусами при содействии министерства транспорта области. Жителей перевозят в безопасные регионы Российской Федерации.
Херсонская область стала субъектом РФ минувшей осенью по итогам проведенного в регионе референдума. Украина не признает его легитимность, ВСУ продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
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Херсонская областьСВОНовые регионы РоссииОбществоНовостиАлешкиГолая ПристаньВСУ (Вооруженные силы Украины)Военное положение в новых регионах России
 
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