https://crimea.ria.ru/20230214/vlasti-khersonskoy-oblasti-evakuiruyut-grazhdan-iz-aleshek-i-goloy-pristani-1126979421.html

Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани

Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани

Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T19:04

2023-02-14T19:04

2023-02-14T19:04

херсонская область

сво

новые регионы россии

общество

новости

алешки

голая пристань

всу (вооруженные силы украины)

военное положение в новых регионах россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны украинских военных. Об этом сообщила во вторник администрация региона.Как отметили в администрации, эвакуация организована сотрудниками МЧС и осуществляется автобусами при содействии министерства транспорта области. Жителей перевозят в безопасные регионы Российской Федерации.Херсонская область стала субъектом РФ минувшей осенью по итогам проведенного в регионе референдума. Украина не признает его легитимность, ВСУ продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской областиЖителей Угледара эвакуируют в Волноваху – ПушилинВрачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь

https://crimea.ria.ru/20230214/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-rossii-na-chernobylskoy-aes--minoborony-1126976440.html

херсонская область

новые регионы россии

алешки

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сво, новые регионы россии, общество, новости, алешки, голая пристань, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии