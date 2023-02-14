https://crimea.ria.ru/20230214/vlasti-khersonskoy-oblasti-evakuiruyut-grazhdan-iz-aleshek-i-goloy-pristani-1126979421.html
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T19:04
2023-02-14T19:04
2023-02-14T19:04
херсонская область
сво
новые регионы россии
общество
новости
алешки
голая пристань
всу (вооруженные силы украины)
военное положение в новых регионах россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125101410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350c11a805cf6a77bcb7706939df31f3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области организовали эвакуацию жителей прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны украинских военных. Об этом сообщила во вторник администрация региона.Как отметили в администрации, эвакуация организована сотрудниками МЧС и осуществляется автобусами при содействии министерства транспорта области. Жителей перевозят в безопасные регионы Российской Федерации.Херсонская область стала субъектом РФ минувшей осенью по итогам проведенного в регионе референдума. Украина не признает его легитимность, ВСУ продолжают обстреливать территорию Херсонщины. Сейчас под контролем России находится 75% территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из HIMARS гражданские объекты в Запорожской областиЖителей Угледара эвакуируют в Волноваху – ПушилинВрачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь
https://crimea.ria.ru/20230214/kiev-gotovit-provokatsiyu-protiv-rossii-na-chernobylskoy-aes--minoborony-1126976440.html
херсонская область
новые регионы россии
алешки
голая пристань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125101410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9bd3d126b8ae06f60f1a6299f7ce977.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, сво, новые регионы россии, общество, новости, алешки, голая пристань, всу (вооруженные силы украины), военное положение в новых регионах россии
Власти Херсонской области эвакуируют граждан из Алешек и Голой Пристани
Власти Херсонщины эвакуируют людей из прифронтовой зоны в городах Алешки и Голая Пристань