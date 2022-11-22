https://crimea.ria.ru/20221122/vrachi-rosgvardii-evakuirovali-ranennuyu-v-aleshkakh-devochku-v-simferopol-1125497618.html

Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь

Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь

Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в херсонском городе Алешки 10-летнюю девочку в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T17:38

2022-11-22T17:38

2022-11-22T17:38

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

херсонская область

новые регионы россии

военное положение на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124842497_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_acd9d47cf23af71b7f8c101db1e13025.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в херсонском городе Алешки 10-летнюю девочку в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Украинский снаряд попал в жилой дом, где ребенок находился вместе с родителями. Мать и отец девочки не пострадали, а их дочь завалило обломками. Отыскать пострадавшего ребенка удалось не сразу.Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, новые регионы россии, военное положение на украине