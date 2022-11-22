https://crimea.ria.ru/20221122/vrachi-rosgvardii-evakuirovali-ranennuyu-v-aleshkakh-devochku-v-simferopol-1125497618.html
Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь
Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь
Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в херсонском городе Алешки 10-летнюю девочку в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T17:38
2022-11-22T17:38
2022-11-22T17:38
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
новые регионы россии
военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в херсонском городе Алешки 10-летнюю девочку в Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Украинский снаряд попал в жилой дом, где ребенок находился вместе с родителями. Мать и отец девочки не пострадали, а их дочь завалило обломками. Отыскать пострадавшего ребенка удалось не сразу.Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область, новые регионы россии, военное положение на украине
Врачи Росгвардии эвакуировали раненную в Алешках девочку в Симферополь
Врачи Росгвардии эвакуировали раненную при обстреле ВСУ девочку в Симферополь