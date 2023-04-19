https://crimea.ria.ru/20230419/kiev-nachal-kontrnastuplenie-v-donbasse-zayavili-v-minoborony-ukrainy-1128262036.html

В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе

В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.04.2023

В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о так называемом "контрштурме" ВСУ на четырех направлениях фронта в Донбассе, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T16:22

2023-04-19T16:22

2023-04-19T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о так называемом "контрштурме" ВСУ на четырех направлениях фронта в Донбассе, пишет РИА Новости.По ее словам, речь идет о Марьинском, Авдеевском, Лиманском направлениях и боях в Артемовске."Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (Артемовске – ред.), там тоже есть активные штурмовые действия", - сказала Маляр украинским СМИ.При этом российские войска ежедневно освобождают Артемовск от украинских боевиков. В среду в Минобороны сообщили о блокировке города российским десантниками с южной и северной сторон.Контрнаступление ВСУ: угрозы и реакцияРанее американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму и в Москве в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. И добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВОКонтрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении

https://crimea.ria.ru/20230414/zhiteli-poluostrova-otvetili-ukrainskim-vozvraschatelyam-kryma-1128185325.html

https://crimea.ria.ru/20230417/armiya-rossii-sorvala-dve-ukrainskie-kontrataki-1128213665.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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