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В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе
В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о так называемом "контрштурме" ВСУ на четырех направлениях фронта в Донбассе, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T16:22
2023-04-19T17:05
украина
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о так называемом "контрштурме" ВСУ на четырех направлениях фронта в Донбассе, пишет РИА Новости.По ее словам, речь идет о Марьинском, Авдеевском, Лиманском направлениях и боях в Артемовске."Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (Артемовске – ред.), там тоже есть активные штурмовые действия", - сказала Маляр украинским СМИ.При этом российские войска ежедневно освобождают Артемовск от украинских боевиков. В среду в Минобороны сообщили о блокировке города российским десантниками с южной и северной сторон.Контрнаступление ВСУ: угрозы и реакцияРанее американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму и в Москве в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. И добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперты назвали вероятную цель визита Путина в зону СВОКонтрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозуДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
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В Минобороны Украины заявили о "контрштурме" в Донбассе

Замминистра обороны Украины заявила о "контрнаступательных действиях" ВСУ в Донбассе

16:22 19.04.2023 (обновлено: 17:05 19.04.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о так называемом "контрштурме" ВСУ на четырех направлениях фронта в Донбассе, пишет РИА Новости.
По ее словам, речь идет о Марьинском, Авдеевском, Лиманском направлениях и боях в Артемовске.
"Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское, это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте – это элемент контрнаступления. То, что сейчас происходит в Бахмуте (Артемовске – ред.), там тоже есть активные штурмовые действия", - сказала Маляр украинским СМИ.
При этом российские войска ежедневно освобождают Артемовск от украинских боевиков. В среду в Минобороны сообщили о блокировке города российским десантниками с южной и северной сторон.
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Контрнаступление ВСУ: угрозы и реакция

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
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В Крыму и в Москве в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. И добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.
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