https://crimea.ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-vsu-na-krym-vlasti-respubliki-otsenili-ugrozu-1128238550.html
Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу
Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу
Публикации в западных СМИ по поводу даты возможного контрнаступления украинской армии являются вбросами с целью взбудоражить общественное мнение в Крыму и... РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T14:13
2023-04-18T14:13
2023-04-18T14:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Публикации в западных СМИ по поводу даты возможного контрнаступления украинской армии являются вбросами с целью взбудоражить общественное мнение в Крыму и других регионах РФ. Такое мнение журналистам высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По его мнению, в этой ситуации нужно довериться верховному главнокомандующему, президенту страны, который контролирует ход специальной военной операции, а также российским Вооруженным силам, которые обеспечены всем необходимым и верят в правоту своего дела.Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, безопасность республики крым и севастополя, новости, новости крыма
Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу
Константинов: публикации в СМИ о дате контрнаступления – не заслуживающие доверия вбросы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Публикации в западных СМИ по поводу даты возможного контрнаступления украинской армии являются вбросами с целью взбудоражить общественное мнение в Крыму и других регионах РФ. Такое мнение журналистам высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
"Стратегия (Запада и Украины – ред.) понятна. Человеческие ресурсы там на исходе, в случае неуспеха есть высокая вероятность слома этого сопротивления и прекращения существования киевского режима. Поэтому очень много вбросов идет. Верить им нельзя, идет попытка манипулирования нами, попытка взбудоражить общественное сознание. Это форма психологической войны", - считает глава крымского парламента.
По его мнению, в этой ситуации нужно довериться верховному главнокомандующему, президенту страны, который контролирует ход специальной военной операции, а также российским Вооруженным силам, которые обеспечены всем необходимым и верят в правоту своего дела.
"Конечно, расслабляться нельзя, но резервов для отражения атак у нас достаточно", - заключил Константинов.
Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.
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