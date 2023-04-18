https://crimea.ria.ru/20230418/kontrnastuplenie-vsu-na-krym-vlasti-respubliki-otsenili-ugrozu-1128238550.html

Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу

Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Контрнаступление ВСУ на Крым: власти республики оценили угрозу

Публикации в западных СМИ по поводу даты возможного контрнаступления украинской армии являются вбросами с целью взбудоражить общественное мнение в Крыму и... РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T14:13

2023-04-18T14:13

2023-04-18T14:13

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Публикации в западных СМИ по поводу даты возможного контрнаступления украинской армии являются вбросами с целью взбудоражить общественное мнение в Крыму и других регионах РФ. Такое мнение журналистам высказал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.По его мнению, в этой ситуации нужно довериться верховному главнокомандующему, президенту страны, который контролирует ход специальной военной операции, а также российским Вооруженным силам, которые обеспечены всем необходимым и верят в правоту своего дела.Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на просочившиеся в сеть секретные документы заявил, что Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля. По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате.Глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич в комментарии РИА Новости Крым отметил, что вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный СМИ срок.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ на Крым в конце апреля – эксперт оценил рискиДавно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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