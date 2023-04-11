https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне

Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне

В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T13:43

2023-04-11T13:43

2023-04-11T14:04

сергей аксенов

контрнаступление всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

крым

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армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым. В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. И подчеркнули, что регион и его жители надежно защищены.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр

https://crimea.ria.ru/20230411/ukrainskie-voyska-gotovyatsya-forsirovat-dnepr--saldo-1128107176.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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