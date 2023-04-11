Рейтинг@Mail.ru
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:43
2023-04-11T14:04
сергей аксенов
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
крым
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812047_0:104:1281:824_1920x0_80_0_0_1c823a06d8fa7bf120ce7c9a16970dda.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым. В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. И подчеркнули, что регион и его жители надежно защищены.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
https://crimea.ria.ru/20230411/ukrainskie-voyska-gotovyatsya-forsirovat-dnepr--saldo-1128107176.html
украина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812047_15:0:1127:834_1920x0_80_0_0_1106b6f3687b7c143f79cc16ac0d260d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, крым, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне

Аксенов: недооценивать ВСУ нельзя и Крым подготовился к любому развитию событий

13:43 11.04.2023 (обновлено: 14:04 11.04.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.
"Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. В целом же могу сказать, что наши Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно", - подчеркнул он.
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.
Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. И подчеркнули, что регион и его жители надежно защищены.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУ
Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента
Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
09:27
Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо
 
Сергей АксеновКонтрнаступление ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаКрымВооруженные силы РоссииАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:00Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
13:43Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
13:41В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
13:15Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
13:06РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
12:45Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
12:30Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео
12:12В России пресекли 118 террористических преступлений
11:58В центре Симферополя откроют офис Сбербанка – Аксенов
11:40В Крыму построят новый корпус онкодиспансера за 120 млн рублей
11:30Керченская переправа стоит из-за шторма – в очереди 140 машин
11:19Спонсировал ВСУ: на жителя Хабаровска завели дело о госизмене
11:08Симферополец давал студентам радиосвязь на экзаменах и получил срок
10:47Ждать ли новой волны мобилизации в России – ответ Госдумы
10:36Часть Керчи на сутки останется без воды - где еще отключения по Крыму
10:28Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля
10:16Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей
10:03Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
09:57В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
09:27Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо
Лента новостейМолния