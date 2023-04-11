https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T13:43
2023-04-11T13:43
2023-04-11T14:04
сергей аксенов
контрнаступление всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
крым
вооруженные силы россии
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным. О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области. Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым. В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. И подчеркнули, что регион и его жители надежно защищены.Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил "Ждем. Встретим. Похороним".Читайте также на РИА Новости Крым:Везде одни плюсы: Кадыров развеял угрозы контрнаступления ВСУЗеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
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сергей аксенов, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), украина, крым, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
Аксенов: недооценивать ВСУ нельзя и Крым подготовился к любому развитию событий
13:43 11.04.2023 (обновлено: 14:04 11.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Крыму приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По поводу украинского контрнаступления на Крым, о котором сейчас столько говорят и пишут все кому не лень. Недооценивать противника нельзя, но совершенно точно можно сказать, что мы к этому готовы и никакой катастрофы не будет", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.
"Это не значит, что они обязательно будут использованы по своему прямому назначению. Мы обязаны были подготовиться к любому развитию событий, и мы это сделали. В целом же могу сказать, что наши Вооруженные Силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, много сделано и продолжает делаться для обеспечения наших защитников всем необходимым. Сил более чем достаточно", - подчеркнул он.
О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.
Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.
В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками. И подчеркнули, что регион и его жители надежно защищены.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов предупредил
, что любые попытки украинских войск прорваться к Азовскому морю обречены на провал и обернутся для них военной катастрофой. А глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на все заявления Зеленского и киевского режима о подготовке прорыва украинской армии к Азовскому морю кратко ответил
"Ждем. Встретим. Похороним".
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