https://crimea.ria.ru/20230417/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--smi-vyyasnili-datu-1128218793.html

Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату

Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату - РИА Новости Крым, 17.04.2023

Контрнаступление ВСУ на Крым – СМИ выяснили дату

Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля, свидетельствуют просочившиеся в сеть секретные документы. Об этом пишет американский... РИА Новости Крым, 17.04.2023

2023-04-17T12:49

2023-04-17T12:49

2023-04-17T12:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля, свидетельствуют просочившиеся в сеть секретные документы. Об этом пишет американский журнал Newsweek.По данным издания, США и страны Запада направляют на Украину оружие и другую военную помощь именно к этой дате. Контрнаступление ВСУ на Крым – угрозы и реакцияО предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется "уже в ближайшее время" при абсолютной поддержке США в этом вопросе. Он также в очередной раз подчеркнул, что намерения захватить Крым и Донбасс решительны, и в них Киев "глубоко уверен".На что депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет ответил, что ничего нового в ситуации на самом деле не происходит, просто Киеву нужно что-то говорить. При этом он отметил, что киевский режим не имеет "ни сил, ни возможностей, ни потенциала, ни той помощи, на которую рассчитывает Киев и от которой уже устал и Вашингтон, и вся Европа на сегодняшний момент нет".Утечка секретных документов может быть вбросомАмериканские СМИ сообщили, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за произошедшей утечки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. При этом Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.По мнению замглавы МИД страны Сергея Рябкова, у российской стороны нет позиции по вопросу утечки секретных документов Пентагона, но не исключен преднамеренный вброс с целью дезинформации.Этой же версии придерживается военный эксперт Александр Хроленко. Он отметил, что это "организованная акция" для переноса либо отмены контрнаступления украинских войск и подготовке мирового общественного мнения к прекращению военной и финансовой помощи Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступленииЖители полуострова ответили украинским "возвращателям" КрымаЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230408/vezde-odni-plyusy-kadyrov-razveyal-ugrozy-kontrnastupleniya-vsu-1128057328.html

https://crimea.ria.ru/20230412/v-krymu-nazvali-uslovie-uspeshnogo-otrazheniya-vozmozhnoy-ataki-na-poluostrov-1128137748.html

https://crimea.ria.ru/20230406/v-krymu-posovetovali-podolyaku-ne-zatyagivat-s-vizitom-na-poluostrov-1128007505.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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