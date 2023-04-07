https://crimea.ria.ru/20230407/utechka-sekretnykh-dokumentov-po-ukraine--reaktsiya-kremlya-1128047893.html

Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля

Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля

У Москвы нет сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, однако это не повлияет на результаты спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T17:28

2023-04-07T17:28

2023-04-07T17:28

дмитрий песков

политика

украина

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поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. У Москвы нет сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, однако это не повлияет на результаты спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос телеканала CNN об утечке в соцсети секретных документов по Украине.Об утечке данных ранее сообщила американская газета New York Times. По информации издания, Пентагон расследует "слив" в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Авторы публикации отметили, что датированные началом марта документы якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram -каналах"."У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной", - цитирует Пескова РИА Новости.Представитель Кремля подчеркнул, что степень их вовлеченности в конфликт на Украине постепенно растет.Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева принимают около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн". По его мнению, провокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к масштабному конфликту.Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаБайден объявит о поставках критического вооружения УкраинеСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине

https://crimea.ria.ru/20230126/s-miru-po-tanku-kto-otpravit-kievu-abrams-i-leopard-1126598400.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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