https://crimea.ria.ru/20230407/utechka-sekretnykh-dokumentov-po-ukraine--reaktsiya-kremlya-1128047893.html
Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля
Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля
У Москвы нет сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, однако это не повлияет на результаты спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T17:28
2023-04-07T17:28
2023-04-07T17:28
дмитрий песков
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. У Москвы нет сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, однако это не повлияет на результаты спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос телеканала CNN об утечке в соцсети секретных документов по Украине.Об утечке данных ранее сообщила американская газета New York Times. По информации издания, Пентагон расследует "слив" в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Авторы публикации отметили, что датированные началом марта документы якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram -каналах"."У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной", - цитирует Пескова РИА Новости.Представитель Кремля подчеркнул, что степень их вовлеченности в конфликт на Украине постепенно растет.Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева принимают около 50 стран, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн". По его мнению, провокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к масштабному конфликту.Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаБайден объявит о поставках критического вооружения УкраинеСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, политика, украина, нато, россия, сво, в мире, сша, поставки западного оружия украине, новости, всу (вооруженные силы украины)
Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля
Песков: вовлеченность НАТО в конфликт на Украине не повлияет на результаты спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. У Москвы нет сомнений в вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, однако это не повлияет на результаты спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос телеканала CNN об утечке в соцсети секретных документов по Украине.
Об утечке данных ранее сообщила американская газета New York Times. По информации издания, Пентагон расследует "слив" в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Авторы публикации отметили, что датированные началом марта документы якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram -каналах".
"У нас нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в конфликт между Россией и Украиной", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля подчеркнул, что степень их вовлеченности в конфликт на Украине постепенно растет.
"Мы следим за этим процессом. Ну, конечно, это усложняет всю историю, но это не окажет влияния на результат спецоперации", - добавил Песков.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что участие в вооруженном конфликте на Украине на стороне Киева принимают около 50 стран
, входящих в так называемую контактную группу "Рамштайн". По его мнению, провокационные шаги Запада в разрезе украинского кризиса противоречат постулату о недопустимости ядерной войны и в конце концов могут привести к масштабному конфликту.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил,
что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западная бронетехника не изменит ход специальной военной операции и доставит больше бед самой Украине.
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