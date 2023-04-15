https://crimea.ria.ru/20230415/skoro-premer-ukrainy-sdelal-novoe-zayavlenie-o-kontrnastuplenii-na-krym-1128195198.html

Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на Крым

Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на Крым - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Скоро: премьер Украины сделал новое заявление о контрнаступлении на Крым

Контрнаступление ВСУ на Крым и Донбасс начнется "в ближайшее время", Киев имеет абсолютную поддержку США в этом вопросе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T13:25

2023-04-15T13:25

2023-04-15T13:26

крым

украина

контрнаступление всу

события в донбассе

всу (вооруженные силы украины)

денис шмыгаль

безопасность республики крым и севастополя

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/18/1122482426_0:52:1042:638_1920x0_80_0_0_270e3c137d46fae1aed9ae3cf14e99ca.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Контрнаступление ВСУ на Крым и Донбасс начнется "в ближайшее время", Киев имеет абсолютную поддержку США в этом вопросе. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на речь премьера Украины Дениса Шмыгаля на пресс-конференции в Вашингтоне.Он в очередной раз заявил о решительном намерении Украины "вернуть" Крым и Донбасс, подчеркнув, что конечная цель – выход на границы 1991 года, и Киев в себе "глубоко уверен".О предстоящем контрнаступлении ВСУ неоднократно заявляли как в Киеве, так и на Западе. Назвался даже срок – ближайшие две-три недели. По данным ряда западных СМИ, вероятным направлением контрнаступления украинских войск может стать Мелитополь и Бердянск. Также в качестве возможного направления для контрудара называют форсирование Днепра и захват левобережной части Херсонской области.Оба варианта предполагают перерезание путей снабжения российских войск и блокировку коридора в Крым.В Крыму же в ответ на все заявления Киева не раз подчеркивали, что Западу не стоит сомневаться в способности России защитить себя. Власти республики назвали самоубийственным сценарий по захвату полуострова украинскими войсками.Так, глава РК Сергей Аксенов заверил, что в регионе приняты меры по усилению обороны и подготовке к любому развитию событий в ходе специальной военной операции, поэтому "никакой катастрофы не будет". Он добавил, что считает решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и обоснованным.Этих ожиданий не разделяют на Западе, о чем в последнее время открыто сообщают иностранные СМИ. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника Евросоюза писало о том, что от Киева не ожидают сколько-нибудь существенного прорыва при попытке контрнаступления, а реалистичной целью видится разве что продвижение на 30 км.А военный эксперт Юрий Кнутов назвал "дезинформацией" сообщение об отложенном контрнаступлении украинской армии, указав, что "это просто попытка отвлечь внимание и создать видимость того, что Украина в ближайшее время не будет разворачивать серьезное контрнаступление на Запорожском и Луганском направлениях". Читайте также на РИА Новости Крым:Утечка документов Пентагона может быть намеренным вбросом – МИД РоссииЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУВ Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостров

https://crimea.ria.ru/20230406/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

https://crimea.ria.ru/20230414/zhiteli-poluostrova-otvetili-ukrainskim-vozvraschatelyam-kryma-1128185325.html

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, украина, контрнаступление всу, события в донбассе, всу (вооруженные силы украины), денис шмыгаль, безопасность республики крым и севастополя, новости