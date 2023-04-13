Будет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта
Военный эксперт Кнутов: публикации об отложенном контрнаступлении ВСУ – дезинформация
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Публикации в западных СМИ о якобы отложенном контрнаступлении украинской армии являются дезинформацией с целью усыпить бдительность российских Вооруженных сил. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в вооруженных силах Украины сообщила, что изначально запланированное на весну масштабное контрнаступление ВСУ отложено из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки у украинских сил необходимых боеприпасов. Как утверждает собеседник издания, Киев все еще ждет поставок большего количества бронетехники и танков.
"Думаю, это просто попытка отвлечь внимание и создать видимость того, что Украина в ближайшее время не будет разворачивать серьезное контрнаступление на Запорожском и Луганском направлениях. Это дезинформация, которая специально вбрасывается в СМИ и распространяется", – сказал Кнутов.
По мнению эксперта, киевский режим все-таки готовится к контрнаступлению, в противном случае НАТО не давала бы Украине большого количества оружия и боеприпасов и не занималась бы подготовкой и обучением украинских войск.
Аналитик также добавил, что три последние встречи в формате "Рамштайн" на натовской военной базе в Германии были посвящены как раз поставкам Киеву наступательных вооружений, боеприпасов, дронов-камикадзе, мостоукладчиков и всего остального, что нужно для успешного продвижения танков и другой тяжелой бронетехники.
Кнутов также назвал ложной информацию о "снарядном голоде" в ВСУ.
"То, что количество обстрелов со стороны украинских войск сократилось, связано с тем, что снаряды экономят как раз для этого контрнаступления. При этом количество обстрелов Артемовска, Авдеевки и Марьинки возросло.
Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойти
В последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России, по его словам, имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Речь может идти не только о южной и центральной, но и о северной линии, предполагает эксперт. В то же время, по оценкам аналитика, оставшегося у украинской армии резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. При этом ВСУ располагают примерно полусотней самолетов и тремя-четырьмя танковыми батальонами. В такой ситуации украинские силы будут быстро разгромлены, уверен Подберезкин.
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