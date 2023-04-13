https://crimea.ria.ru/20230413/budet-li-otlozheno-kontrnastuplenie-vsu--prognoz-eksperta-1128148982.html

Будет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта

Будет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Будет ли отложено контрнаступление ВСУ – прогноз эксперта

Публикации в западных СМИ о якобы отложенном контрнаступлении украинской армии являются дезинформацией с целью усыпить бдительность российских Вооруженных сил... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T08:13

2023-04-13T08:13

2023-04-13T08:13

эксклюзивы риа новости крым

крым

контрнаступление всу

поставки западного оружия украине

американское оружие против крыма

мнения

безопасность республики крым и севастополя

юрий кнутов

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1128005471_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_bba6ae6fbe7b3384c0063329c562b672.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Публикации в западных СМИ о якобы отложенном контрнаступлении украинской армии являются дезинформацией с целью усыпить бдительность российских Вооруженных сил. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на источник в вооруженных силах Украины сообщила, что изначально запланированное на весну масштабное контрнаступление ВСУ отложено из-за неблагоприятных погодных условий и нехватки у украинских сил необходимых боеприпасов. Как утверждает собеседник издания, Киев все еще ждет поставок большего количества бронетехники и танков.По мнению эксперта, киевский режим все-таки готовится к контрнаступлению, в противном случае НАТО не давала бы Украине большого количества оружия и боеприпасов и не занималась бы подготовкой и обучением украинских войск.Аналитик также добавил, что три последние встречи в формате "Рамштайн" на натовской военной базе в Германии были посвящены как раз поставкам Киеву наступательных вооружений, боеприпасов, дронов-камикадзе, мостоукладчиков и всего остального, что нужно для успешного продвижения танков и другой тяжелой бронетехники.Кнутов также назвал ложной информацию о "снарядном голоде" в ВСУ."То, что количество обстрелов со стороны украинских войск сократилось, связано с тем, что снаряды экономят как раз для этого контрнаступления. При этом количество обстрелов Артемовска, Авдеевки и Марьинки возросло.Контрнаступление ВСУ: когда и где оно может произойтиВ последние недели официальные лица Украины, стран Запада, СМИ и экспертное сообщество обсуждают тему анонсированного Киевом контрнаступления. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия получила от западных союзников достаточно танков, артиллерийских систем, БМП и РСЗО, чтобы начать его. А украинские и западные военные эксперты высказывали мнение, что одним из направлений удара станет Запорожская область, поскольку ВСУ намерены выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшие недели. При этом, отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон поддерживать Киев в силовом "возвращении" Донбасса и Крыма, Блинкен отметил, что это решение "остается за Украиной".В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в случае контрнаступления ВСУ на Крым и Донбасс российские войска пополнят коллекции "новенькими образцами" трофейного западного оружия. При этом армия России, по его словам, имеет укрепленные позиции и без труда предугадывает маневры противника.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. Речь может идти не только о южной и центральной, но и о северной линии, предполагает эксперт. В то же время, по оценкам аналитика, оставшегося у украинской армии резерва живой силы хватит на 6-8 бригад. При этом ВСУ располагают примерно полусотней самолетов и тремя-четырьмя танковыми батальонами. В такой ситуации украинские силы будут быстро разгромлены, уверен Подберезкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперацииВ Крыму назвали условие успешного отражения возможной атаки на полуостровВ Крыму ответили генералу Ходжесу по поводу скорого "захвата" полуострова

https://crimea.ria.ru/20230412/ssha-gotovyatsya-slit-ukrainu-ekspert-ob-utechke-dokumentov-pentagona-1128122573.html

https://crimea.ria.ru/20230406/v-krymu-posovetovali-podolyaku-ne-zatyagivat-s-vizitom-na-poluostrov-1128007505.html

https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

крым

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

крым, контрнаступление всу, поставки западного оружия украине, американское оружие против крыма, мнения, безопасность республики крым и севастополя, юрий кнутов, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), авторы, сво, события в донбассе, запорожская область