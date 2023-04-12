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Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперации - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперации
Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперации - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперации
Безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек. Такое мнение РИА Новости Крым РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T18:12
2023-04-12T18:12
эксклюзивы риа новости крым
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
мнения
юрий кнутов
сво
артемовск
авдеевка
контрнаступление всу
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.По словам Кнутова, именно из-за огромных потерь киевский режим, а также США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы контрнаступление ВСУ началось именно сейчас. Потому что если и дальше будет продолжаться такое перемалывание личного состава вооруженных формирований Украины, то к концу года практически не останется живой силы, способной полноценно держать оружие в руках."То есть будут либо тербаты – фактически люди пенсионного возраста, либо неподходящие по здоровью для призыва в армию, либо инвалиды. С такой армией много не навоюешь. Из-за этого анонсировано это самое контрнаступление, когда у киевского режима пока есть возможность собрать все ресурсы живой силы, а у НАТО – ресурс собрать всю технику и боеприпасы, чтобы направить на Украину", – отметил специалист.При этом упорная оборона Артемовска, Авдеевки и Марьинки, где ежедневные потери украинской армии исчисляются сотнями военнослужащих, в этой ситуации не выглядит нелогично, считает Кнутов."Эта упорная оборона вынуждает и нас держать там серьезные силы, которые можно было бы использовать на других направлениях для развития наступления. Но мы вынуждены сосредотачивать усилия вокруг этих городов и распылять свои силы", – пояснил военный эксперт."За счет этого фактически Украина "очищается" от русскоязычного населения. Проводимая режимом Владимир Зеленского политика геноцида по отношению к русскоязычному населению здесь прослеживается очень четко", - добавил аналитик.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в марте текущего года оценил потери ВСУ с начала конфликта в 250 тысяч убитых. По его словам, эти данные, которые он видел, являются "очень правдоподобными".Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек. По его словам, в этой связи "удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам".Читайте также на РИА Новости Крым:Ход боев в Артемовске: штурмовые отряды овладели тремя кварталамиЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуХроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , мнения, юрий кнутов, сво, артемовск, авдеевка, контрнаступление всу, в мире
Ужасающие цифры: эксперт оценил потери ВСУ в спецоперации

Военный эксперт Кнутов о потерях ВСУ: цифра в 250 тысяч человек близка к реальности

18:12 12.04.2023
 
© Фото: Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото
© Фото: Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Безвозвратные потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
"Если говорить о безвозвратных потерях, то те оценки, которые дает Запад – порядка 250 тысяч человек – близки к действительности. Потери на самом деле ужасающие", - сказал аналитик.
По словам Кнутова, именно из-за огромных потерь киевский режим, а также США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы контрнаступление ВСУ началось именно сейчас. Потому что если и дальше будет продолжаться такое перемалывание личного состава вооруженных формирований Украины, то к концу года практически не останется живой силы, способной полноценно держать оружие в руках.
"То есть будут либо тербаты – фактически люди пенсионного возраста, либо неподходящие по здоровью для призыва в армию, либо инвалиды. С такой армией много не навоюешь. Из-за этого анонсировано это самое контрнаступление, когда у киевского режима пока есть возможность собрать все ресурсы живой силы, а у НАТО – ресурс собрать всю технику и боеприпасы, чтобы направить на Украину", – отметил специалист.
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При этом упорная оборона Артемовска, Авдеевки и Марьинки, где ежедневные потери украинской армии исчисляются сотнями военнослужащих, в этой ситуации не выглядит нелогично, считает Кнутов.
"Эта упорная оборона вынуждает и нас держать там серьезные силы, которые можно было бы использовать на других направлениях для развития наступления. Но мы вынуждены сосредотачивать усилия вокруг этих городов и распылять свои силы", – пояснил военный эксперт.
Кроме того, отметил Кнутов, киевский режим проводит политику геноцида в отношении русскоязычного населения, проводя мобилизацию в основном в русскоязычных регионах и отправляя этих новобранцев в пекло сражений в Донбассе.
"За счет этого фактически Украина "очищается" от русскоязычного населения. Проводимая режимом Владимир Зеленского политика геноцида по отношению к русскоязычному населению здесь прослеживается очень четко", - добавил аналитик.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в марте текущего года оценил потери ВСУ с начала конфликта в 250 тысяч убитых. По его словам, эти данные, которые он видел, являются "очень правдоподобными".
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек. По его словам, в этой связи "удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам".
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