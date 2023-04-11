https://crimea.ria.ru/20230411/khronika-spetsoperatsii-kakie-poteri-nesut-vsu-na-raznykh-napravleniyakh-1128117206.html

Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях

Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях

Российские силы нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям ВСУ, потери украинских сил за сутки превысили 600 человек. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T15:20

2023-04-11T15:20

2023-04-11T15:20

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/04/1127960770_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9fa29621232b4df66c3f610edb0a0143.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские силы нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям ВСУ, потери украинских сил за сутки превысили 600 человек. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 97 районах", - говорится в сводке ведомства.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.Ситуация на Красном ЛиманеУдарами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесены удары по противнику в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики.Здесь ВСУ потеряли более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30.Здесь работает группировка войск "Восток". Российские силы поразили украинские подразделения возле Новомихайловки и Угледара Донецкой Народной Республики.В районе Миролюбовки Запорожской области уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Возле донецкого Очеретино уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Дылеевка - разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено около 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".Кроме того, российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУЖдать ли пасхального перемирия на УкраинеДиверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении

https://crimea.ria.ru/20230411/ssha-sozdayut-komponenty-biooruzhiya-bliz-granits-rossii--minoborony-1128116991.html

https://crimea.ria.ru/20230411/kontrnastuplenie-vsu-na-krym--aksenov-o-zaschitnykh-sooruzheniyakh-i-oborone-1128115025.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот