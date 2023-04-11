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Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
Российские силы нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям ВСУ, потери украинских сил за сутки превысили 600 человек. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T15:20
2023-04-11T15:20
2023-04-11T15:20
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские силы нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям ВСУ, потери украинских сил за сутки превысили 600 человек. Об этом сообщает Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 97 районах", - говорится в сводке ведомства.Обстановка на Купянском направленииУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.Ситуация на Красном ЛиманеУдарами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесены удары по противнику в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики.Здесь ВСУ потеряли более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30.Здесь работает группировка войск "Восток". Российские силы поразили украинские подразделения возле Новомихайловки и Угледара Донецкой Народной Республики.В районе Миролюбовки Запорожской области уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Возле донецкого Очеретино уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Дылеевка - разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено около 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".Кроме того, российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ, штурмовые отряды "Вагнера" продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУЖдать ли пасхального перемирия на УкраинеДиверсионные группы и 250 боевиков: потери ВСУ на Донецком направлении
https://crimea.ria.ru/20230411/ssha-sozdayut-komponenty-biooruzhiya-bliz-granits-rossii--minoborony-1128116991.html
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донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, армия и флот
Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
В Минобороны сообщили об успехах армии России и потерях ВСУ в ходе спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Российские силы нанесли удары по 74 артиллерийским подразделениям ВСУ, потери украинских сил за сутки превысили 600 человек. Об этом сообщает Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике - в 97 районах", - говорится в сводке ведомства.
Обстановка на Купянском направлении
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.
"Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, а также три танка, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - уточнили в Минобороны.
Ситуация на Красном Лимане
Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесены удары по противнику в районе Ямполовки Донецкой Народной Республики.
Здесь ВСУ потеряли более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и гаубицу Д-30.
Ход боев на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Здесь работает группировка войск "Восток". Российские силы поразили украинские подразделения возле Новомихайловки и Угледара Донецкой Народной Республики.
"За сутки на данных направлениях уничтожено около 30 военнослужащих ВСУ, один пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - отметили в ведомстве.
В районе Миролюбовки Запорожской области уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Возле донецкого Очеретино уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в районе населенного пункта Дылеевка - разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено около 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".
Кроме того, российские войска в ходе наступления на Донецком направлении уничтожили более 450 военных и наемников ВСУ
, штурмовые отряды "Вагнера" продолжают бои за кварталы в центральной части Артемовска.
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