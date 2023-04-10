https://crimea.ria.ru/20230410/zhdat-li-paskhalnogo-peremiriya-na-ukraine-1128090519.html

Ждать ли пасхального перемирия на Украине

Ждать ли пасхального перемирия на Украине - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Ждать ли пасхального перемирия на Украине

Идея пасхального перемирия в рамках проведения спецоперации никем не выдвигалась, а предыдущие аналогичные предложения Киевом не соблюдались. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T13:53

2023-04-10T13:53

2023-04-10T13:53

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Идея пасхального перемирия в рамках проведения спецоперации никем не выдвигалась, а предыдущие аналогичные предложения Киевом не соблюдались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ее никто не выдвинул. Она не была выдвинута", - сказал Песков журналистам.На вопрос, готова ли Москва выступить с таким предложением, он отметил, что на данный момент подобных инициатив нет.Рождественское перемириеС идеей рождественского перемирия в январе выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал сделать это для того, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины", а украинские войска продолжили обстрелы.Украинский президент Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Глава российского государства Владимир Путин назвал неприятие рождественского перемирия примером лицемерной политики Киева.Читайте также на РИА Новости Крым:"Режим тишины" по-украински: ПВО сбиты ракеты над новыми субъектами РФВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеКиев продолжает обстрелы вопреки "режиму тишины" — МО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, сво, россия, украина, новости