Ждать ли пасхального перемирия на Украине
Песков о вероятности пасхального перемирия на Украине – идей никто не выдвигал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Идея пасхального перемирия в рамках проведения спецоперации никем не выдвигалась, а предыдущие аналогичные предложения Киевом не соблюдались. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ее никто не выдвинул. Она не была выдвинута", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, готова ли Москва выступить с таким предложением, он отметил, что на данный момент подобных инициатив нет.
"До сих пор таких инициатив не было. Но давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативу, сама придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", - сказал представитель Кремля.
Рождественское перемирие
С идеей рождественского перемирия в январе выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал сделать это для того, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины", а украинские войска продолжили обстрелы.
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Глава российского государства Владимир Путин назвал неприятие рождественского перемирия примером лицемерной политики Киева.
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